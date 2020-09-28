  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中大癌症篩查近3500人　1.8%人患大腸癌、乳癌或前列腺癌

社會 12:00 2020/09/28

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

中大公布一項有關癌症篩查計劃的早期結果。（陳靜儀攝）

中大公布一項有關癌症篩查計劃的早期結果，至今為近3,500名合資格市民進行篩查，發現10人確診大腸癌、15人患有乳癌及37人患有前列腺癌；另有246人發現屬大腸癌前病變的腺瘤，若未能及時發現，有機會演變成大腸癌。

中大由2018年起開展齊心防癌計劃，為40至75歲、未有癌症病徵的市民進行大腸癌、前列腺癌和乳癌進行篩查，以了解肥胖與患癌之間的關連。計劃截至8月18日已為逾3,446名市民提供服務，當中3,018名屬超重或中央肥胖。

中大由2018年起開展齊心防癌計劃，至今已為逾3,446名市民進行癌症篩查。（洪芷晴攝）

早期結果發現，在3,230名適合大腸癌篩查人士中，有367人大便隱血測試呈陽性並轉介作大腸鏡檢查。在347份大腸鏡報告中，有151人被發現有大腸腺瘤、95人有後期腺瘤，更有10人患上大腸癌。

至於前列腺癌方面，在1,516名適合列腺癌篩查男士中，98人的前列腺特異抗原測試或健康指數呈陽性，經轉介作超聲波檢查及抽取活組織化驗，在91份化驗報告中，證實有37名男士患上前列腺癌。

計劃亦為1,846女士進行乳癌篩查女士，當中45人乳房X光造影檢查呈陽性，經轉介作乳房超聲波及抽取活組織化驗。在41份化驗報告中，有15人確診患上乳癌。

除癌症篩查外，計劃亦發現有50宗新增糖尿病個案，轉介有關個案外，亦會照顧參加者中較肥胖的人士，包括由2020年起提供健康運動班，及安排營養師提供合適的飲食建議作配合，以協助他們學習管理體重，降低患癌的風險。

負責團隊認為，篩查結果顯示「一站式多樣癌症篩查」的模式有效，提倡成為本港癌症篩查的未來發展方向。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙、洪芷晴

相關文章

【第3號女性癌症殺手】40歲女士左胸有硬塊誤以為「被蚊咬」　接受手術及化療電療後癌細胞消失
17:41 2020/09/24
【第3號女性癌症殺手】40歲女士左胸有硬塊誤以為「被蚊咬」　接受手術及化療電療後癌細胞消失
【第3號女性癌症殺手】乳癌及早發現增存活率　2D乳房X光造影+超聲波掃描診斷準確度達95%
11:11 2020/09/24
【第3號女性癌症殺手】乳癌及早發現增存活率　2D乳房X光造影+超聲波掃描診斷準確度達95%
【第2號癌症殺手】女子常吃隔夜餸大便呈血紅色　不煙不酒確診患大腸癌【附不宜隔夜食用蔬菜清單】
12:51 2020/09/25
【第2號癌症殺手】女子常吃隔夜餸大便呈血紅色　不煙不酒確診患大腸癌【附不宜隔夜食用蔬菜清單】
【抗癌勇士】退休8個月即患胰臟癌暴瘦60磅　癌患者從習氣功變導師：調息有助抑制癌細胞
13:35 2020/09/25
【抗癌勇士】退休8個月即患胰臟癌暴瘦60磅　癌患者從習氣功變導師：調息有助抑制癌細胞
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍
16:09 2020/09/21
【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍
癌症 香港中文大學 肥胖 糖尿病 乳癌 前列腺癌 大腸癌

最高瀏覽

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
【林美戀】裕美買800萬樓上車展實力 林作盼母親對女友改觀：不要睇表面
10:26 2020/09/27
【林美戀】裕美買800萬樓上車展實力 林作盼母親對女友改觀：不要睇表面
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
13:14 2020/09/22
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】