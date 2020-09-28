【好人好事】馬浚偉開Live為林太籌醫藥費　林子博哽咽： 希望世界還有奇蹟

▲ 馬仔馬浚偉繼開live為李明蔚籌醫療費後，再為林太籌款。

昨日（9月27日）是馬仔馬浚偉入行演藝界27周年，馬浚偉聯同黎瑞恩（小恩子）、何婉盈、林子博與及多位舞台劇劇組演員在網上平台舉行「馬浚偉演藝27年Online Concert暨舞台劇《男人40CEO》分享會 」，唱足4個半鐘，馬仔並收到5個蛋糕。

是次的Live Concert意義重大，除慶祝馬仔入行27年，並為馬浚偉一身兼任編劇、監製、導演、主演而延期到明年6月11日開始公演的舞台劇《男人40CEO》分享會外，亦為林子博太太募捐醫療費。

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馬仔為林太籌醫療費

林子博的董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，由於其太太病情惡化，需要接受一項新治療方法，林子博無法完全負擔太太的昂貴醫療費，於是在家庭facebook page公開為愛妻籌集醫藥費。

一向善心的馬浚偉，藉是次演出助林太籌醫療費：「雖然今日是我入行27年，好多朋友生日，Kelvin爸爸（小馬工作室高層）、小青姐、偶像劉德華哥哥生日，還有好多意思。此外，早前為明蔚打氣，好感恩明蔚的情況已經暫時舒緩了困境。同樣你（子博）都面對困境，你太太身體狀況都令人擔心，我知道她要坐輪椅，身體飲食上遇到好大的困難。」

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林子博望出現奇蹟

林子博哽咽的希望跟太太說：「不要再交代那麼多嘢給我，她現在已經有心理準備交代好多嘢給我，但其實我不想聽......每次都不想聽，因為我生活上好多嘢都依賴太太，連支票都不懂開，連住的地方個業主姓甚麼都不知道，習慣由她來負責。」他表示希望這個世界還會有奇蹟。

馬浚偉隨即呼籲希望得到大家的支持，讓子博籌夠費用可以讓太太接受治療：「明蔚好感恩，好多朋友支持她，她已經可以籌備開始接受治療。天下地上還有很多需要幫助的人，我們冇能力幫到所有人，如果每個人能夠幫助到身邊的人，認識到、接觸到的，這是我們希望的。」他直言希望透過直播希望籌到足夠錢幫到林太去做這個治療。