【中秋天氣】天文台預測中秋連假天氣　連續8日多雲有驟雨【內附未來9日天氣】

▲ 中秋長假期連續8日多雲有驟雨。

中秋及國慶長假期將至，市民外出時要留意天氣狀況。香港天文台表示，本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨。吹和緩至清勁東風。展望未來兩三日有驟雨及雷暴，接近週末驟雨減少。

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預料高空反氣旋會在接近週末稍為增強，廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗。

▲ 天文台的九天天氣預告。（天文台網頁）

根據天文台的9天天氣預告，明日（29日）天氣大致多雲，有驟雨及雷暴，氣溫介乎26至29度；後日（30日）天氣亦大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有雷暴，最高氣溫較周二上升一度而30度。

至於中秋及國慶當日（10月1日），天氣大致多雲，間中有驟雨及雷暴，氣溫介乎26至29度；而中秋翌日的假期（10月2日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，惟日間部分時間天色明朗，氣溫介乎26至30度；周末（10月3日）則短暫時間有陽光，仍有一兩陣驟雨。

天文台又指，一股東北季候風會在下週初抵達華南，故天氣稍涼。本周日至下周初的天氣同樣有雨，東至東北風4級，稍後間中5級，市民外出時再留意天氣情況，帶備雨具！

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記者：郭詩詩