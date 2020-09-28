【名牌開倉】Repetto+Kate Spade開倉6日低至3折　OL必備芭蕾舞鞋$690有交易

法國殿堂級皮鞋品牌Repetto以芭蕾舞鞋聞名，款式百搭，又夠舒適！OnTheList近日聯乘Repetto舉辦開倉活動，由9月28日（一）至10月3日（六）一連6日有減價優惠，鞋款最低3折！同場加映Kate Spade手袋開倉，有興趣的朋友不妨趁公眾假期去掃貨！

Repetto多款芭蕾舞鞋都有減價，包括平底鞋、中跟鞋及高跟鞋，而且有多種顏色及材質可供選擇，總有一款合你心水。

▲ Repetto芭蕾舞鞋款由$690至$1,590不等。

▲ 左：$990、右：$890

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同場還有人氣名牌Kate Spade開倉，多款手袋、斜揹袋、側揹袋及服飾都有減價，有黃點標示的4折，其餘全部3折，最平$300就有交易，一眾OL不要錯過了。

▲ 中：$1,140（原價$3,800）、右：$1,080（原價$3,600）

▲ $1,100（原價：$3,700）

更多款式：

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活動詳情：

地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）

日期及時間：

9月28日（一）10am-8pm

9月29日（二）8am-8pm

9月30日（三）10am-8pm

10月1日（四）10am-8pm

10月2日（五）10am-8pm

10月3日（六）10am-5pm

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付款方式：現金或信用卡

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責任編輯：徐穎彤