【名牌開倉】Repetto+Kate Spade開倉6日低至3折 OL必備芭蕾舞鞋$690有交易
精明消費 13:24 2020/09/28
法國殿堂級皮鞋品牌Repetto以芭蕾舞鞋聞名，款式百搭，又夠舒適！OnTheList近日聯乘Repetto舉辦開倉活動，由9月28日（一）至10月3日（六）一連6日有減價優惠，鞋款最低3折！同場加映Kate Spade手袋開倉，有興趣的朋友不妨趁公眾假期去掃貨！
Repetto多款芭蕾舞鞋都有減價，包括平底鞋、中跟鞋及高跟鞋，而且有多種顏色及材質可供選擇，總有一款合你心水。
點擊圖片看其他開倉鞋款：
▼點擊圖片放大
+12
+11
同場還有人氣名牌Kate Spade開倉，多款手袋、斜揹袋、側揹袋及服飾都有減價，有黃點標示的4折，其餘全部3折，最平$300就有交易，一眾OL不要錯過了。
更多款式：
▼點擊圖片放大
+3
+2
活動詳情：
地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）
日期及時間：
- 9月28日（一）10am-8pm
- 9月29日（二）8am-8pm
- 9月30日（三）10am-8pm
- 10月1日（四）10am-8pm
- 10月2日（五）10am-8pm
- 10月3日（六）10am-5pm
須先登記成為OnTheList會員才可進入特賣場，免費登記詳情【按此】
付款方式：現金或信用卡
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
責任編輯：徐穎彤