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【周柏豪音樂會】男神Pakho演唱為建造業工友籌款　柏豪以歌聲陪大眾追月

娛樂 12:52 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

周柏豪舉行音樂會為建設業工友籌款。

繼上次找來梁詠琪舉行抗疫音樂會後，周柏豪（Pakho）於本周五（10月2日）中秋追月當晚，在網上播第二場低碳音樂會《抗疫關愛行動 —周柏豪你的後援音樂會》，以支持「建造業抗疫關愛行動」及為相關活動籌款。早前柏豪已為是次音樂會進行錄影，並由DJ森美擔任主持。

周柏豪當日獻唱多首大熱歌曲，為配合在中秋節追月夜播放，零碳天地特別訂製四米高的月球燈佈置現場，並安排在晚上進行錄影，望可增添一點中秋節氣氛，另外台前幕後依然採取嚴謹的防疫措施。

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周柏豪獻唱多首大熱金曲，

對於獲邀參與今次演出，周柏豪坦言希望能一盡自己的綿力，讓更多人關注一直為社會默默付出的建造業工友。

柏豪說：「受疫情影響，某些行業還可在家工作，但建造業工友們為了繼續令社會正常運作，無論風吹雨打仍堅守崗位，我好希望藉今次音樂會，向你們講聲感謝和致敬。」

森美當晚擔任主持。

音樂會將透過零碳天地社交媒體，以及包括TOPick在內超過30個網絡平台播出。

「建造業抗疫關愛行動」目的是為受新型肺炎影響而須接受強制隔離，或不幸染病的建造業工人提供經濟援助及防疫物資，而是次音樂會所得善款將用作支持建造業抗疫關愛行動。

撰文 : TOPick柴犬出動

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