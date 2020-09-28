【竹內結子逝世】最後訪問談「女人40」要珍惜人生　竹內結子疑產後抑鬱呻育兒壓力大

日本女星竹內結子昨凌晨（9月27日）被發現在家中吊頸自殺身亡，終年40歲，遺下15歲長子及8個月大幼子，震驚亞洲演藝界。竹內結子生前接受最後訪問時剖白「女人40」心聲，表示再為人母感到壓力大，懷第一胎時急於復工，但今胎產後希望多陪伴家人，並要珍惜自己人生。可惜她疑因產後抑鬱，走上絕路。

綜合日本傳媒報道，竹內結子於日本時間26日晚，仍與第二任丈夫中林大樹和2名兒子共晉晚餐，飯後自己上樓回房，後來走到寢室。中林大樹之後到寢室打開衣櫃，驚見妻子上吊輕生，於27日凌晨約2時報警，竹內被送院時已停止心跳，經搶救回天乏術，沒有留下任何遺書，警方初步認為是自殺。

▲ 竹內結子成為女性時裝雜誌《LEE》10月刊的封面人物，是她生前最後一個專訪。（Atelier nuu twitter圖片）

竹內結子去年2月再婚下嫁35歲男星中林大樹，今年1月再為人母誕下男嬰，至今才8個月大。竹內於本月1日最後公開露面時，是她產後逾半年首次出席公開場合，當時她笑臉迎人，原來背後她疑有產後抑鬱，從她最後的訪問可以看出端倪。

▲ 竹內結子與小朋友打成一片。（竹內結子IG圖片）

懷首胎時擔心被其他藝人取代

女性時裝雜誌《LEE》10月刊的封面人物正正是竹內結子，是她生前最後一個專訪。她當中談到「女人40」的心聲，表達了平衡育兒與事業的憂慮，為此感到好大壓力。

坦白講，為了生育第二胎而暫停工作讓我感到不安，尤其是長子出生的時候，一想到可以取代我的藝人太多，就令我非常害怕。

她表示，當年為前夫中村獅童誕下長子後，希望盡早返回工作崗位，因擔心自己會被取代。當時2005年她只有25歲，正值事業搏殺期，與中村獅童是奉子成婚。可是他們3年後離婚，兒子自此跟媽媽生活。

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40歲誕第二胎︰感到一身輕

15年後，40歲再為人母，竹內揚言今次心態有所不同，以工作為中心的同時，也希望有充分時間陪伴家人，還形容自己膊頭已放下許多東西，感到一身輕。

多珍惜一點自己的人生不是很好嗎？到了40歲，一個人做不到的事，可以跟身旁的人撒嬌。

疫情長留家中湊小孩辛苦

不過，她在言語間有透露出育兒與事業辛酸。因育嬰假及疫情關係，她長期留在家中，重新審視人生。她坦言照顧小孩有非常辛苦的時候，縱使產前已看過很多關於育兒資訊，早有心理準備。而工作上，她最近飾演的角色台詞比以前更多，雖然演起來有成就感，但同時感受很大壓力。

對於15歲的長子，她笑言已不用她操心，長子原本連煲水都都不會，現在已能做札幌一番麵了。「兒子和丈夫會一起吃宵夜，聊些男生秘密。」

回顧竹內結子演藝作品︰

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網民抨自私︰小孩真可憐

有日媒指出，竹內的訪問非常正面，對於她突然輕生留下多個問號，或許受7月自殺的男星三浦春馬影響，因兩人的自殺方式非常相近。

而不少日本網民對她離世感到可惜，但部份網民對於她遺下2名兒子，批評她自私、不負責任，「小孩真可憐」、「媽媽的盡責就是如此嗎」？

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責任編輯︰林綺玲