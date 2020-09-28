【食用安全】名創優品指甲油恐致癌　「哥羅芳」含量超標逾1400倍

▲ 名創優品一款指甲油被驗出致癌物「三氯甲烷」（又稱哥羅芳）超標1400多倍 。

不少女士都有美甲的習慣，但原來指甲油有機會含致癌物，隨時影響健康。內地名創優品（MINISO）一款指甲油近日被驗出致癌物「三氯甲烷」超標1400多倍 。三氯甲烷又稱「哥羅芳」，可影響中樞神經系統，並會引起急性中毒，亦可損害心臟、肝臟、腎臟。

指甲油致癌物超標1400多倍

上海藥品監督管理局早前抽樣檢查市面上的化妝品，當中發現一款由名創優品代理銷售的「一步可剝指甲油」，可致癌物「三氯甲烷」含量高達589.449μg/g（微克/克），是國家標準值0.40μg/g的1400多倍。

名創優品曾申請覆檢，但經深圳市藥品檢驗研究院檢驗後，結果仍不合格。上海藥監局已要求相關公司停止生產、銷售及回收不合格產品，並展開調查。而涉事店舖的店長回應事件指，這些不合格商品是去年被抽檢，責任在供應商。

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三氯甲烷屬2B類致癌物

報道指，三氯甲烷具有麻醉作用，會影響中樞神經系統，並損害心臟、肝臟、腎臟，一旦吸入或經皮膚吸收，可能引起急性中毒。

此外，三氯甲烷被世界衛生組織（WHO）列為2B類致癌物，亦屬於中國《化妝品安全技術規範》（2015年版）中化妝品禁用物質，即不得添加使用。

據悉，名創優品銷售的產品曾多次被驗出有問題。2018年1月，一款眼影筆被檢出含過量有害物質「砷」。今年6月，上海市市場監督管理局公佈，由名創優品經銷的「KaKao Friends 單耳蘋果碗」，被檢出三聚氰胺遷移量不合格。

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責任編輯：羅嘉欣