【新冠肺炎】梁子超：現無證據指流感及新冠肺炎夾撃增傳播　收緊措施有助防控冬季流感

▲ （經濟日報資料圖片）

有藥劑師學會引述海外一份研究，提及如同時感染流感及新冠病毒，傳播率將增2至2.5倍。呼吸系統專科醫生梁子超表示，流感及新冠肺炎均於冬季較活躍，病徵亦相似，診斷或有混淆，惟暫時未有證據顯示當兩者同時出現，可加快傳播速度，強調防控新冠病毒的措施，對抑制冬季流感有很大作用。

醫院藥劑師學會會長崔俊明今早接受商台訪問時提到，德國及法國一項未經同業評核的研究指，如同時感染新冠病毒及流感，傳播率會增加2至2.5倍，認為研究雖仍屬初步階段，呼籲市民不應忽略接種流感疫苗重要性。

不過呼吸系統專科醫生梁子超於則稱，新冠病毒及流感病毒的傳播途徑類似，但時未有證據顯示當兩者同時出現，可加快傳播速度，強調防控新冠病毒的措施，對抑制冬季流感有很大作用。

他解釋，按本地數據顯示，冬季流感高峰期今年2月中斷，夏季高峰期無出現，過去20多個星期，只有一宗經實驗室確診流感個案，相信收緊社交距離措施，有助防控冬季流感，包括減低空氣傳播風險。

梁子超又補充，新冠病毒及流感病毒均於冬季較為活躍，兩者病徵相似，診斷上或會有混淆，令分流及管理個案出現問題，有機會影響疫情防控；呼籲市民接種流感疫苗，同時應接種肺炎球菌疫苗，防止導致肺炎等併發症。

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責任編輯：陳正怡