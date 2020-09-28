向葵涌警署投擲汽油彈　運輸工判囚3年10個月

▲ （經濟日報資料圖片）

葵涌警署今年初被人投擲汽油彈，18歲兼職運輸工早前承認企圖縱火及管有物品意圖損壞財產兩項控罪，今（28日）於區域法院被判監3年10個月。法官判刑時指，向警署內投擲汽油彈等同直接衝擊法治及公共秩序，雖然辯方求情指被告患有過度活躍症，但沒有證據或報告顯示被告受病情影響而犯案。

涉案被告陳俊輝（18歲），被捕時為兼職運輸工及兼職小號導師，早前承認企圖縱火及管有物品意圖損壞財產共2項控罪。

法官今判刑時，指縱火屬於嚴重罪行，點燃不受控制的火焰是罔顧他人生命及財產，而被告案發時將汽油彈投向警署內，更是直接衝擊法治及公共秩序。過往在區域法院亦沒有同類案例，考慮到過去1年示威衝突中有大量的汽油彈被使用，被告行為無疑是延續暴力，雖然被告年輕及沒有案底，但這些背景在本案量刑時所佔比重較低。

法官續指，被告案發時使用了汽油彈而非其他方式縱火，亦加重了案件嚴重性，案發時被告與2名男子一同向警署投擲汽油彈，而在第1枚汽油彈被投擲前，曾有1名女子在警署外經過，當第1杖汽油彈被投出時，落點產生的火焰與該名女子的位置接近，及後亦有其他車輛經過，火種亦曾出現爆炸跡象，幸好事件沒有造成任何傷亡。

法官又指，雖然辯方求情指被告患有過度活躍症及對立反抗症，並希望法律考慮判被告入教導所，但沒有證據顯示被告受病情影響而犯案，精神報告亦沒有指被告受病情影響，加上考慮到案件嚴重性，被告自學及自製汽油彈，並帶到案發現場，顯示出被告有預謀及計劃，阻嚇的重要性大於被告更新。

法官考慮到被告主動認罪，最終判處被告監禁3年10個月。

案情指，2020年1月29日晚上，有警員目睹2、3名身穿黑衣的男子向葵涌警署投擲3枚汽油彈，路面被火球薰黑。警方其後透過閉路電視片段發現被告進出葵涌金發工業大廈，遂上門調查。被告於大廈外被警員截查及拘捕，警誡下被告承認出於貪玩而向警署投擲汽油彈，意圖燒毁警署內的警車。警方在被告租用的單位內搜出11個汽油彈、1瓶助燃劑、2瓶通渠水、3個玻璃樽及一些黑色衣物等。

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記者：王仁昌