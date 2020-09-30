【書包減磅】書包重過「龜殼」影響脊椎 跟專家正確執書包「卸力」呵護脊骨

▲ 正確執書包，都可以幫助肩膀卸力。

幼稚園及小學最近恢復面授課堂，學生重回穿上校服，揹上書包上課的校園生活。過往有調查發現，小學生的功課壓力大，書包也出現過重，但書包過重會影響小朋友的脊骨健康。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請了夢樂護脊書包銷售總監黃詠雯小姐（Yoko），分享如何選擇合適的護脊書包及執書包的正確步驟。

根據政府《減輕學童書包重量指引》，學童書包的重量要少於他重量的15%，而背包亦要盡量貼近學童背部。Yoko表示，家長為子女選擇合適的護脊書包時，因每個孩子的成長速度不同，不是因應子女就讀的年級，而是因應子女的實際身高，才能達到最佳的護脊效果，達到分散書本重量的功效。

一般來說，120cm以下的學童，最好選擇12L以下的書包；容量19L的書包，適合95-140CM的學童；至於身高120-140CM的學童，建議可以選擇22L的大容量書包。此外，爸媽也可以建議子女揹書包時不要嫌麻煩，必須將腰帶及背帶扣好，才能達到最佳的護脊效果。

▲ 正確揹書包第一步。（受訪者提供）

▲ 正確揹書包第二步。（受訪者提供）

至於拖拉式的書包，雖然平路人方便拖拉，但要考慮小朋友回到學校後，可能要走樓梯才能到達班級，都要考慮重力。

執書包正確方法

選對書包，還要正確執書包。Yobo建議，有技巧地放置書本，更能減輕書包對肩膀的壓力，厚重且打扮的書本放在最貼近背部位置，輕巧作業本、文具則放在前面位置。

至於水樽、小食及衣服等，水樽可以放在書包兩邊的側袋，或者放入小息袋。Yoko建議，家長最好為子女準備小息袋，一來可以減輕書包的重力，二來也可以避免將食物、水等放入書包，會弄髒書本及書包。

記者：鄺嫻