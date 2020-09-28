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【保就業計劃】消委會派員巡視惠康凍價貨品　僅找出100件大多屬自家品牌

社會 13:05 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

惠康公布會凍結逾300款貨品價格半年。（資料圖片）

兩大超市百佳及惠康超市早前公布回饋社會計劃，其中惠康公布會凍結逾300款貨品價格半年。港府表明，不支持兩間超市向顧客以減價、凍價等提供折扣，作為回饋方法。

【保就業計劃】惠康貨品凍價半年不被列入回饋計劃 　港府：措施難量化欠透明度

消委會總幹事黃鳳嫺指，過去的周末派員到部分惠康超市巡視，發現難以找出300件凍價貨品，只找出約100件；在這100件貨品中，只有3件並非來自超市自家品牌。她又說，凍價後的價格雖然較過去一段時間為低，惟價格水平與其他超市相差不多。

她又指，超市自家品牌較易控制成本，同時鼓勵市民購買自家品牌，令市場有所影響，質疑為何只凍價自家品牌。她認為超市應揀選最受歡迎、價錢較貴的貨品，例如奶粉及米等，以過往最低價錢凍價，才可令更多人受惠。

【保就業計劃】惠康：凍價措施屬自發啟動　不在政府回饋建議內

黃鳳嫺又稱，雖然凍價不屬於保就業計劃的一部分，但認為大型超市作為社會企業，有責任與市民與共渡時艱，應推廣更多折扣優惠，紓緩市民經濟壓力。

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記者：陳子謙

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