【潮物速報】Tik Tok時裝首次面世　抖音夥韓國品牌攻少女服市場

▲ Tik Tok X IRENEISGOOD聯乘系列在www.ireneisgood.com發售。（圖片品牌提供）

這陣子無論是時尚、還是政治，最熱門的話題一定是Tik Tok（抖音），最近時裝品牌陸續加入Tik Tok行列，例如剛過去的8月，Louis Vuitton就首次進駐，兼且利用這個媒體即播在上海舉行的2021春夏年男裝展。此外，時裝品牌亦開始找它來一起合作推出聯乘系列。

▲ 粉紅色短身衞衣，可會是女士們的心頭好？（圖片品牌提供）

Tik Tok直至今年5月為止，全球下載量已突破20億次，勢不可擋，時裝品牌找它來一起合作推出聯乘系列，亦是意料中事。

這次看中了Tik Tok的時裝品牌是來自韓國的IRENEISGOOD，IRENEISGOOD由設計師Irene Kim於2017年在首爾創立，設計屬一貫不講求刁鑽剪裁的所謂「街牌」。

▲ 紮染衣和運動褲一次過落齊Tik Tok的卡通角色。（圖片品牌提供）

▲ 簡單基本的運動短褲，「街牌」就是這樣幾乎沒有任何獨特的剪裁可言。（圖片品牌提供）

服裝款式離不開tee、衞衣和track pants這些老掉大牙的項目，而為了吸引年青一群消費者注意，落齊TikTok Friends裏的卡通角色如彩虹、獨角獸和小熊，但當中又加入了新角色，例如穿著經典GOODFORYOU連帽衞衣的小熊Slo等，全衝著Tik Tok「粉絲」而來。

▲ 入門的冷帽離不開Tik Tok Friends刺繡卡通人物。（圖片品牌提供）

但對於筆者這些「長者」來說，好像 Line Friends卡通家族的造型來得比較可愛，相反Tik Tok Friends有點像「A貨」似的，莫非這就是代溝？

產品查詢：www.ireneisgood.com

備註：所有產品售價未定

記者：何偉雄