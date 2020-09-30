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【小學試題】小五英文搶分練習題答案　掌握不同介詞（Prepositions）用法

教育 00:00 2020/09/30

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

小五英文搶分練習題答案。

全港中小學及幼稚園已經全面恢復面授課程，TOPick邀請名師設計的練習題鞏固學習基礎，助孩子溫故知新，家長可陪伴小朋友，利用空餘時間吸收新知識，盡快趕上學習進度。度。

以下為小五英文練習參考答案：

A. 

1. by

2. of 

3. to 

4. by 

5. by 

6. on

7. with 

8. To 

9. off

10. in 

B. 

1. Have asked 

2. have got 

3. ask 

4. took 

5. was giving 

6. arrived 

7. were 

8. will go 

9. will continue 

10. is ringing 

答案由「現代小學士」提供。

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