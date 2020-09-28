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【育兒心得】別讓子女偽裝堅強須打開心扉　家長疏導孩子哭鬧情緒7步驟

育兒經 14:17 2020/09/28

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家長應讓孩子放聲地哭疏導情緒，並教導他們如何重新上路。（i-stock圖片）

小時候，爸爸不准我哭。

當我做錯事、摔破杯、得不到想要的東西而發脾氣、跟弟弟爭執、輸掉比賽失意、因為倉鼠死了而難過，他都會跟我說︰「收聲！唔准喊！」

他不是冷酷無情，他只是想我堅強，想我不抱怨、不悲傷、不懦弱，所以哭是不被允許的。

不允許哭，就不會哭嗎？起碼在他面前，我不會；但是當我的房間響起澎湃音樂，當淋浴間的蓮蓬頭沙沙作響，當我把臉深埋被枕之間，還是會有我的哭聲、我的淚痕。

不允許哭，還是會哭。

解不開的結，都埋在心坎裏。或許父親眼中，這些哀傷、失意、憤怒、懼怕，如同可以分解的垃圾，假以時日，灰飛湮滅，消失塵土。可是他錯了，這些鬱結，有時比塑料垃圾難纏，日積月累，會心痛、會抑鬱、會自我保護，影響日常生活。

對負面情緒視而不見，偽裝堅強，換來是更多消極脆弱，這樣的處理，根本是自欺欺人。

哭，不可恥。如何在哭過以後重新上路，才最需要教給孩子。

成為母親之後，我沒有把爸爸的一套傳承，孩子哭了，我會做以下7個步驟︰

一、讓他放聲哭，宣洩情緒；

二、陪伴在側，別把他推開或拒諸門外；

三、停止責罵，以免只助燃情緒；

四、請他冷靜，例如一起做5至10下深呼吸；

五、請他反思剛才的行為；

六、如果自知道不正確就要道歉，思考如何善後；

七、孩子冷靜後，跟他回顧剛才的哭鬧。

你可以哭，無論是哭是笑，也是爸媽的寶貝，只是現在冷靜下來了，想想剛才是否有必要哭？怎樣做才適合？

給孩子哭的權利和空間，打開心扉，擁抱情緒，疏導鬱結，承認軟弱，改善不足，才能在哭過後笑着向前。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「收聲！唔准喊！」。

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撰文 : Audrey Ng 80後P牌媽咪

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