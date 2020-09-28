沈祖堯明年到任南洋理工大學醫學院院長　強調與本港學術自由情況無關

▲ （陳靜儀攝）

中文大學前校長沈祖堯早前公布，明年接任新加坡南洋理工大學擔任醫學院院長。沈祖堯今日見記者時提到，香港與南洋理工大學有很多合作空間，希望於自己事業最後數年可做相關工作，建立兩地合作關係，又強調與本港學術自由情況無關。

中大前校長沈祖堯將接任新加坡南洋理工大學新工作 沈祖堯：香港永遠是我家

中文大學前校長、現任醫學講座教授沈祖堯將於明年4月1日，到新加坡南洋理工大學接任醫學院院長及健康與生命科學高級副校長一職。他稱，距離到任新加坡尚有半年時間，希望半年後本港新冠肺炎疫情會過去，或者至少沒那麼嚴重，又強調與本港學術自由情況無關。

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他解釋，03年沙士時期已認識當地一些傳染病專家，香港與新加坡均有許多相似的地方，認為於控制疫情上有許多可以合作的空間。他亦提到，當地人工智能及醫學是很好的發展平台，認為兩地亦有很多合作空間，希望在事業的最後數年，在相關方面做一些工作，並建立香港同新加坡的合作關係。

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記者：洪芷晴