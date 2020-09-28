【新冠肺炎】本港今日增10宗確診個案　3宗本地個案不涉不明源頭

▲ 本港今日新增10宗新冠肺炎確診個案，包括3宗本地感染。

新冠肺炎疫情反覆，本港今日(28日)新增10宗確診個案，當中7宗輸入個案，餘下3宗與本地個案有流行病學關連的本地感染個案，衞生防護中心及醫管局今日下午不設疫情記者會。

衞生防護中心表示，今日新增3宗本地感染個案，均與早前確診個案有流行病學關連，包括啟德沐泰街地盤昨日初步確診的個案，惟中心拒透露個案詳情：

第5071宗：1歲男童，居何文田鴻興閣，於9月26日發病

第5072宗：43歲男子，居馬鞍山錦龍苑龍耀閣，於9月26日發病

第5075宗：42歲女子，居屯門寶田邨6座，於9月26日發病

另外，今日亦錄得7宗輸入個案，分別由烏克蘭、印度、法國、英國及菲律賓等地抵港：

第5067宗：32歲男子，由烏克蘭抵港，一直未有病徵

第5068宗：64歲男子，由印度抵港，一直未有病徵

第5069宗：64歲男子，由緬甸抵港，於9月26日發病

第5070宗：5個月大女嬰，由阿根廷抵港，9月26日發病

第5073宗：52歲男子，由法國抵港，一直未有病徵

第5074宗：49歲女子，由英國抵港，一直未有病徵

第5076宗：50歲女子，由菲律賓抵港，入住灣仔帝盛酒店，一直未有病徵

本港至今累計錄得5076宗新冠肺炎確診個案，包括5075宗確診個案及一宗疑似個案。衞生防護中心發言人稱，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡