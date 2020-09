【學英文】百佳獲保就業補貼回饋港人　派3200萬元現金券抽獎「Giveaway」

▲ 百佳將會提供3,200萬元現金券,供全港市民免費大抽獎(lucky draw giveaway)。

兩超市獲批第二期保就業補貼共3.4億元,亦會回饋市民。百佳已公布計劃向弱勢社群派發4,000萬元現金券,又提供3,200萬元現金券,供全港市民免費大抽獎(lucky draw giveaway)。

名詞giveaway指「給顧客的免費贈品」,可能是隨購買東西時一起附送的。例如,Many websites offer amazing giveaways and discounts during Christmas.(在聖誕節期間,許多網站都提供精彩的贈品和折扣。)We love to offer giveaways because it's a chance for us to say thank you to our customers.(我們喜歡提供贈品,因為這是我們對客戶致謝的機會。)

Giveaway可以引申指「價格非常低廉」。例句︰This is definitely a giveaway price.(這絕對是一個非常低廉的價格。)

Giveaway也可以指「顯露(某人)的感情」或者「暴露(某人)的內心世界」,而且通常是無意的。例如,My mother pretended she didn't care but the expression on her face was an obvious giveaway.(媽媽假裝不在乎,但她臉上的表情顯然暴露了她有多麼在意。)

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點,立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2