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【學英文】百佳獲保就業補貼回饋港人　派3200萬元現金券抽獎「Giveaway」

教育 16:10 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

百佳將會提供3,200萬元現金券，供全港市民免費大抽獎（lucky draw giveaway）。

兩超市獲批第二期保就業補貼共3.4億元，亦會回饋市民。百佳已公布計劃向弱勢社群派發4,000萬元現金券，又提供3,200萬元現金券，供全港市民免費大抽獎（lucky draw giveaway）。

名詞giveaway指「給顧客的免費贈品」，可能是隨購買東西時一起附送的。例如，Many websites offer amazing giveaways and discounts during Christmas.（在聖誕節期間，許多網站都提供精彩的贈品和折扣。）We love to offer giveaways because it's a chance for us to say thank you to our customers.（我們喜歡提供贈品，因為這是我們對客戶致謝的機會。）

Giveaway可以引申指「價格非常低廉」。例句︰This is definitely a giveaway price.（這絕對是一個非常低廉的價格。）

Giveaway也可以指「顯露（某人）的感情」或者「暴露（某人）的內心世界」，而且通常是無意的。例如，My mother pretended she didn't care but the expression on her face was an obvious giveaway.（媽媽假裝不在乎，但她臉上的表情顯然暴露了她有多麼在意。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文 : Ally Dean's List級英文老師

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