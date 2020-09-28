15歲男生涉旺角抛水樽受審　警員未能尋回水樽

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11.2有人在旺角惠豐中心附近聚集，1名15歲男生涉從人群中拋出膠水樽，事後被控1項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。案件今（28日）於西九龍裁判法院少年庭開審，警署警長供稱，被告拋出1個透明膠水樽後，水樽落在地上，並無擊中任何人，警員及後欲檢取水樽，卻未能在現場找回。

被告為1名15歲男生，今由其父親陪同出席審訊。控罪指他於2019年11月2日在港鐵旺角站D3出口外向警方防線投擲1個膠水樽。

警署警長陳錦培出庭作供指，案發當日他隸屬西九總區應變組，並執行「踏浪者行動」。當時有1名女子在「新之城」商場附近被捕，陳與其他警員接報到場協助帶該女子上警車，期間陳發現有人在西洋菜南街一帶叫囂，並看見逾20人在旺角港鐵站D3出口處附近聚集，被告在人群中拋出1個透明膠水樽，水樽落在陳的15尺外的地面，並無擊中任何人。陳又提到，當時人群中無其他人拋擲雜物，陳僅看見1個物件被拋出。

陳續供稱，警員隨即施放胡椒噴霧，人群四散，當中包括被告。陳見被告沿西洋菜南街逃跑，陳追截被告，從後搭被告肩膊，被告並無反抗，及後有其他警員到場支援並拘捕被告，陳則返回現場，但已找不到涉案水樽。

辯方律師盤問時問陳，現場是否有不少身穿白色上衣的人，陳表示認同。辦方又問及，在場人群中，是否有人舉手影相，警員則表示不清楚。案件審訊下午續。

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記者：林欣樂