【新冠肺炎】港大防疫團隊走訪4區街市剖析感染群組　袁國勇：街市揀魚共用毛巾增交叉感染風險

▲ 袁國勇擔心市民於街市揀魚共用毛巾增交叉感染風險。

本港新冠肺炎疫情反覆持續，早前更出現街市感染群組，港大防疫團隊早前走訪本港4個街市魚檔，發現當中3個街市的大部分魚販提供共用毛巾予顧客使用，部分有污漬附著及已發黑，而青衣街市更有攤販不戴口罩，為顧客揀魚。港大微生物學系專家袁國勇憂共用毛巾將有交叉感染的風險，倡魚檔以一次性紙巾代替。

【新冠肺炎】袁國勇料秋冬爆第四波疫情 未來半年至一年的生活持續受影響

《港大抗疫最前線》網站團隊早前接獲市民梁先生聯絡，稱觀察到不少魚檔將毛巾或布懸掛在魚檔前，方便顧客揀完魚用來抹手，擔心會成為傳播病毒的溫床。團隊上周四(24日)走訪中西區、油尖旺區及葵青區4個街市，發現其中3個街市的大部分魚販提供共用毛巾，部分顧客用手接觸魚身挑選後，順手拿共用毛巾擦手。

團隊當日又發現，雖然只是上午時分，魚檔毛巾已被多人使用，不但有污漬附著，更有些已發黑；當中於青衣一個街市，更有攤販不戴口罩為顧客揀魚。另有油尖旺街市的魚販認為共用毛巾被很多顧客使用，很多細菌，其檔販從不提供，更於攤檔前擺上「請勿接觸，保持清潔」的字樣，並附有英文提示。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，魚檔共用毛巾有交叉感染的風險，建議應該提供一次性紙巾給顧客擦手，「最好是不要觸摸海鮮」；又強調食用前一定要將魚徹底煮熟，減少生食及熟食，以及廚具之間的交叉感染。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡