中大癌症篩查揪出逾60名患者　名額剩6千多個免費參加 【附登記方法】

▲ 中大在2018年起開展為期5年的癌症篩查計劃。

中大在2018年起開展為期5年的癌症篩查計劃，免費為1萬名40至75歲、未有癌症病徵的市民進行大腸癌、前列腺癌和乳癌進行篩查，並提供跟進或轉介服務。計劃至今已成功招募近3,500名市民參加，並揪出逾60名患者；計劃目前仍有6,000多個參加名額。詳情即看：【下一頁】

1. 計劃目的

從超重及肥胖人士出其與大腸癌、前列腺及乳癌的關連

2. 參加資格

40至75歲、未有癌症徵狀人士

3. 篩查種類

男士︰大腸癌及前列腺癌

女士︰大腸癌及乳癌

4. 篩查方法

大腸癌︰先作大便隱血測試，如有需要便會安排大腸鏡作檢查

前列腺癌︰先作前列腺特異性抗原血液測試，有需要便會安排進一步檢查

乳癌︰先以乳房X光造影檢查，有需要便會安排進一步檢查

5. 其他服務

除上述篩查外，計劃亦會替參加者抽取血液樣本，以作代謝綜合症與癌症相關的研究

計劃亦會為較肥胖之人士設有運動班及營養師飲食咨詢，以協助控制體重

6. 名額和費用

計劃招募1萬名合資格市民，截至8月18日已有3,446名市民登記，目前仍有6,000多個名額；全部篩查服務免費

7. 登記方法

網上登記︰https://mcp.cuhk.edu.hk/form

8. 本港肥胖人口情況

根據衞生署的2014/15年度人口健康調查，在15至84歲的本港人口中，有29.9%屬於肥胖，以及有20.1%屬於超重。肥胖最常見於65至84歲女性和45至54歲男性。而對香港華裔成年人來說，身高體重指標 (BMI）達23kg/m^2至少於25 kg/m^2即屬超重；若達至25kg/m^2或以上便屬於肥胖。

9. 肥胖與患癌關連

中大又引述文獻指出，超重及肥胖與某些癌症均存在關連，包括：

大腸癌：肥胖人士（BMI 25kg/m^2）患上大腸癌或腺瘤風險是平常人的1.5倍

乳癌：BMI每上升5個單位，患癌風險增加12%；更年期後，肥胖人士BMI每上升5個單位，患癌風險增加20至40%

前列腺癌：BMI每上升5個單位，患癌風險便增加9%

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記者：陳子謙