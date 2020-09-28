【熟女強人】胡杏兒新劇率眾姊妹撼TVB　以7位女性大膽探討女人話題

▲ 《熟女強人》今晚（9月28日）於ViuTV首播。

胡杏兒與娘家TVB打對台的ViuTV新劇《熟女強人》今晚（9月28日）首播，胡杏兒外尚有吳家麗、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜、曾樂彤、傅穎等參演。《熟女強人》劇集透過7位女性去探討當今女人面對的問題，包括雪卵、爭撫養權、同性戀、換妻、爸爸去哪兒及脫單等。

人稱教主魏辰晞（吳家麗飾）是一個時尚女性，十多年前是名模，之後轉戰商界，一樣長袖善舞。每個月她都為眾姊妹籌辦活動，每次都有一個特定主題，美食品酒或討論攝影，甚至請來裸男作繪畫模特兒。

辰晞同時被兩個條件優越的男士展開追求，一個是文質彬彬的學院教授（黃錦燊飾），另一個是年青運動健將（黃愷傑飾），二人各有千秋，各領風騷，但原來辰晞跟他們交往是另有目的……

▲ 胡杏兒與吳家麗在《熟女強人》演好姊妹。

她的好姊妹鄒靜（胡杏兒飾）是臨床心理學家及性治療師，擁有一個幸福家庭。丈夫大康（朱柏康飾）是名舞台劇演員，工作不定時。鄒靜運用專業知識，幫助眾姊妹解決在家庭、愛情及性生活的問題，可惜能醫不自醫，其家庭卻暗藏危機。

鄒靜的表妹林可兒（吳千語飾）是個藍帶甜品師，與男朋友Howard（柏天男飾）一起經營甜品小店。可是關始立（傅穎飾）的介入，令三人的關係改變。

▲ 吳千語與傅穎在《熟女強人》有不少對手戲。

許嘉怡（陸詩韻飾）是鄒靜的舊同學，與婦科醫生（劉浩龍飾）結婚多年，感情良好，但逐漸對對方失去性趣，這段婚姻應該如何走下去？

馮曉華（沈卓盈飾）是財經分析師，可是卻被上司認為她的工作能力下降，原因是荷爾蒙失調，上司提議她去找愛情荷爾蒙來刺激工作效率。情急下，她選擇在網上找Part-time男友Jamie（駱振偉飾），可是她漸漸發現自己愛上了付費愛情對象……

另外，方穎妍（何佩瑜飾）對香薰特別敏感，一天意外發現自己懷孕，誰是經手人，唯一線索竟是香薰？

王惠芬（曾樂彤飾）是辰晞的助理，一向黑仔的她情路坎坷。終於，她期待的一天來臨了……