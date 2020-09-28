  • 26°C
香港時間 : 2020928日 (一) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【熟女強人】胡杏兒新劇率眾姊妹撼TVB　以7位女性大膽探討女人話題

娛樂 16:22 2020/09/28

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《熟女強人》今晚（9月28日）於ViuTV首播。

胡杏兒與娘家TVB打對台的ViuTV新劇《熟女強人》今晚（9月28日）首播，胡杏兒外尚有吳家麗、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜、曾樂彤、傅穎等參演。《熟女強人》劇集透過7位女性去探討當今女人面對的問題，包括雪卵、爭撫養權、同性戀、換妻、爸爸去哪兒及脫單等。

人稱教主魏辰晞（吳家麗飾）是一個時尚女性，十多年前是名模，之後轉戰商界，一樣長袖善舞。每個月她都為眾姊妹籌辦活動，每次都有一個特定主題，美食品酒或討論攝影，甚至請來裸男作繪畫模特兒。

辰晞同時被兩個條件優越的男士展開追求，一個是文質彬彬的學院教授（黃錦燊飾），另一個是年青運動健將（黃愷傑飾），二人各有千秋，各領風騷，但原來辰晞跟他們交往是另有目的……

胡杏兒與吳家麗在《熟女強人》演好姊妹。

她的好姊妹鄒靜（胡杏兒飾）是臨床心理學家及性治療師，擁有一個幸福家庭。丈夫大康（朱柏康飾）是名舞台劇演員，工作不定時。鄒靜運用專業知識，幫助眾姊妹解決在家庭、愛情及性生活的問題，可惜能醫不自醫，其家庭卻暗藏危機。

鄒靜的表妹林可兒（吳千語飾）是個藍帶甜品師，與男朋友Howard（柏天男飾）一起經營甜品小店。可是關始立（傅穎飾）的介入，令三人的關係改變。

吳千語與傅穎在《熟女強人》有不少對手戲。

許嘉怡（陸詩韻飾）是鄒靜的舊同學，與婦科醫生（劉浩龍飾）結婚多年，感情良好，但逐漸對對方失去性趣，這段婚姻應該如何走下去？

馮曉華（沈卓盈飾）是財經分析師，可是卻被上司認為她的工作能力下降，原因是荷爾蒙失調，上司提議她去找愛情荷爾蒙來刺激工作效率。情急下，她選擇在網上找Part-time男友Jamie（駱振偉飾），可是她漸漸發現自己愛上了付費愛情對象……

另外，方穎妍（何佩瑜飾）對香薰特別敏感，一天意外發現自己懷孕，誰是經手人，唯一線索竟是香薰？

王惠芬（曾樂彤飾）是辰晞的助理，一向黑仔的她情路坎坷。終於，她期待的一天來臨了……

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【熟女強人】胡杏兒揭當年《肥田囍事》辛酸史　感慨入行沒選擇捱至視后才有特權
16:04 2020/09/24
【熟女強人】胡杏兒揭當年《肥田囍事》辛酸史　感慨入行沒選擇捱至視后才有特權
【靚媽Keep Fit】40歲胡杏兒生兩胎身材不走樣　首公開產後餐單靠2個方法保身材
17:29 2020/06/06
【靚媽Keep Fit】40歲胡杏兒生兩胎身材不走樣　首公開產後餐單靠2個方法保身材
【C9特工】完美演繹痴情老公喊戲贏口碑　視帝馬國明盡現層次級演技【有片】
13:49 2020/09/26
【C9特工】完美演繹痴情老公喊戲贏口碑　視帝馬國明盡現層次級演技【有片】
ViuTV 電視劇 兩性關係 胡杏兒

最高瀏覽

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
13:14 2020/09/22
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活
15:36 2020/09/27
【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活