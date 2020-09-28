香港郵政發行「今昔維港」特別郵票　瞬間飽覽1962年及2020年維港面貌

▲ 小全張 • 附1套4枚郵票（香港郵政提供）

香港郵政明日(29日)發行以「香港今昔系列：維多利亞港」為題的特別郵票及相關集郵品（包括首日封、郵票、小全張、連票、套摺、已蓋銷首日封及郵資已付圖片卡。）

特別郵票一套四枚，上下兩半分別展示1962年及2020年從太平山山頂俯瞰香港島及九龍半島的景致，並以連票設計呈現維港逾半世紀以來的地貌變遷，只要將一套四張的圖片卡並列觀賞，便可飽覽維港全景。

今次「香港今昔系列：維多利亞港」的郵資已付圖片卡，更特別採用了光柵技術印製，利用變圖效果展示維港逾半世紀以來變遷，可以一手掌握不同年代的維港。

首日封的設計則以新舊款相機圖案呼應「今昔」的主題，簡約清雅。當中貼有一套四組對倒郵票的已蓋銷首日封，每組郵票設計各不相同，把正體郵票與倒印郵票相連，打造維港倒影的效果。

另外套摺嘅設計亦別具心思，設計成單鏡反光相機，背面展示1962年維港景致，而一打開揭蓋就會呈現2020年維港景色，令大家可以瞬間飽覽維港兩岸今昔。

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記者：鄧凱文