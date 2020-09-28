  • 26°C
香港時間 : 2020928日 (一) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

郭富城+楊千嬅+張達明為《麥路人》謝票　城城送正能量：積極面對才能卸下心債

娛樂 17:07 2020/09/28

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

郭富城與導演黃慶勳一同為《麥路人》謝票。

《麥路人》上映一週多，票房不俗，由上周四起一連七天無間斷謝票。在過往數天的謝票場，郭富城、楊千嬅、張達明及導演黃慶勳分別現身分享《麥路人》拍攝點滴。

《麥路人》謝票場由上周四開始，由張達明為一連七日的謝票活動「打頭陣」，連續兩日率先到多間戲院與入場觀眾見面。

達明今年憑片中「口水祥」一角獲香港電影金像獎最佳男配角，他表示這次獲獎要歸功於《麥路人》全體台前幕後人員，亦有賴一班觀眾支持，特意攜同最佳男配角獎座為首日謝票場的觀眾帶來驚喜。

金像獎最佳男配角得主張達明謝票。

週末謝票活動有楊千嬅和導演黃慶勳現身，為能與更多的觀眾見面，二人全日不辭勞苦跑足十場謝票，非常落力。

觀眾見二人現身即十分踴躍表達觀後感，當中一位70多歲的婆婆看完電影後情緒非常激動，一度哽咽更大罵導演十分殘忍，導演解釋因故事取材自很多真正「麥難民」的經歷，所以希望能將這些故事原原本本地展出。

千嬅表示希望電影除了令更多人關注電影中提及的社會問題外，也提醒觀眾要懂得珍惜，珍惜身邊的人也要珍惜當下。

女主角楊千嬅謝票。

昨日（9月27日）由男主角郭富城和導演一同出席謝票，城城與觀眾分享時提及角色的「心債」指，電影想帶出人生遇到困難時不應逃避，要積極面對才能卸下「心債」。

城城送出簽名海報時特意將問題難度提高，但無論問題有多「刁鑽」，亦難不倒已觀看《麥路人》數次的忠心觀眾，連城城及導演都表示驚訝。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
【麥路人】張達明歷重病坦然跟子女談生死　發哥授養生秘訣隔日行山跑步
15:26 2020/09/10
【麥路人】張達明歷重病坦然跟子女談生死　發哥授養生秘訣隔日行山跑步
【麥路人】顧定軒自認叛逆為追夢兼職紥鐵　跟郭富城楊千嬅合作體會演員專業　
17:38 2020/09/22
【麥路人】顧定軒自認叛逆為追夢兼職紥鐵　跟郭富城楊千嬅合作體會演員專業　
郭富城 楊千嬅 張達明 麥當勞 香港電影金像獎 電影 演員

最高瀏覽

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
13:14 2020/09/22
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活
15:36 2020/09/27
【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活