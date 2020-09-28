郭富城+楊千嬅+張達明為《麥路人》謝票　城城送正能量：積極面對才能卸下心債

▲ 郭富城與導演黃慶勳一同為《麥路人》謝票。

《麥路人》上映一週多，票房不俗，由上周四起一連七天無間斷謝票。在過往數天的謝票場，郭富城、楊千嬅、張達明及導演黃慶勳分別現身分享《麥路人》拍攝點滴。

《麥路人》謝票場由上周四開始，由張達明為一連七日的謝票活動「打頭陣」，連續兩日率先到多間戲院與入場觀眾見面。

達明今年憑片中「口水祥」一角獲香港電影金像獎最佳男配角，他表示這次獲獎要歸功於《麥路人》全體台前幕後人員，亦有賴一班觀眾支持，特意攜同最佳男配角獎座為首日謝票場的觀眾帶來驚喜。

▲ 金像獎最佳男配角得主張達明謝票。

週末謝票活動有楊千嬅和導演黃慶勳現身，為能與更多的觀眾見面，二人全日不辭勞苦跑足十場謝票，非常落力。

觀眾見二人現身即十分踴躍表達觀後感，當中一位70多歲的婆婆看完電影後情緒非常激動，一度哽咽更大罵導演十分殘忍，導演解釋因故事取材自很多真正「麥難民」的經歷，所以希望能將這些故事原原本本地展出。

千嬅表示希望電影除了令更多人關注電影中提及的社會問題外，也提醒觀眾要懂得珍惜，珍惜身邊的人也要珍惜當下。

▲ 女主角楊千嬅謝票。

昨日（9月27日）由男主角郭富城和導演一同出席謝票，城城與觀眾分享時提及角色的「心債」指，電影想帶出人生遇到困難時不應逃避，要積極面對才能卸下「心債」。

城城送出簽名海報時特意將問題難度提高，但無論問題有多「刁鑽」，亦難不倒已觀看《麥路人》數次的忠心觀眾，連城城及導演都表示驚訝。