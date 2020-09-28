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56歲男子強制檢疫期間兩度擅離檢疫地點被判監7天

社會 17:08 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

一名56歲男子接受強制檢疫期間，兩次離開其檢疫地點，被控兩項違反《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)，今日(28日)於西九龍裁判法院被判處即時監禁7日。衞生署表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，至今已有52人已因違反檢疫令被定罪，被判監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。

署方稱，涉事男子早前獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫14日；惟檢疫令尚未屆滿前，未獲無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於5月25日及26日曾2次離開其檢疫地點。他被控兩項違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院就兩項罪行各被判處即時監禁7日，同期執行。

截至今日共有52人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，署方必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：陳正怡

罪行 衞生署 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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