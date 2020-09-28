【險象環生】主人涉貨車車斗內放兩狗馳騁公路　雪橇狗站立隨時拋出車外疑被虐

▲ 本港近日有名小型貨車司機在公路上高速駕駛，車斗內放有2隻狗。

近日本港懷疑有狗主涉虐畜，在網絡流傳一段影片，有一架紅色小型貨車設有開放式無上蓋的車斗，車斗內有兩隻大型狗，似是邊界牧羊犬及雪橇犬，貨車在往上水方向的公路上行駛中，其中見雪橇犬突然站立，易被拋出車外發生意外，險象環生，司機/狗主疑涉虐畜。

開放式車斗放2犬

近日在各大的貓狗網上群組流傳一段長約12秒的影片，有名司機的行車記錄儀拍攝前方車輛，地點是元朗往上水公路，影片中拍攝到標有往「上水」字眼的路牌。一輛紅色小型貨車設有開放式車斗，車斗內有2隻黑白大型犬種，雖然影片未有清晰拍攝到犬隻的正面，但從側面輪廓，右邊的犬隻似是邊界牧羊犬，而網民表示另一隻是雪橇犬。

在facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區（香港）」，有名網民昨日（27日）發帖表示，朋友傳訊了一段影片予他，見2隻狗在車斗內，估計車速不低，因地點在公路上，而且看到狗隻的毛髮隨風飄動很厲害。

元朗往上水公路有人揸Truck （小型貨車），但係狗狗放晒後面，喺公路上面危險咁多，見到隻Husky（雪橇犬）企起身都咪話唔驚！

雪橇犬站立起來險象環生

發帖網民補充車斗上的狗隻是牽有狗帶，不過仍然很危險，見到驚心動魄，有感車主為何不將狗隻放在車廂座位內，如怕車內焗促，可以開窗，並驚嘆法律上是否沒有規管車輛接載犬隻。

在該短短的12秒影片，看到左邊的雪橇犬曾將一邊前腿伸出車斗外，又只以兩後腿站立起來，險象環生，隨時易被拋出車外，危及犬隻性命及其他公路上駕駛者。

未知駕駛該紅色小型貨車司機是否狗主，但有關司機涉不善待動物、有虐畜之嫌。網民紛紛大罵司機/狗主，表示「香港車貼車，高速又拋，真心好驚」、「狗狗一跳就隨時無咗一個生命」等。此外，有曾駕駛該路段的網民指不用開很快已經超級有速度感，可想而知犬隻的處境很危險，影片拍攝到車牌號碼，不少網民促請舉報涉事的車主及狗主。

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責任編輯：王明芳