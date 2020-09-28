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28歲港男為8萬元與內地婦「假結婚」助其來港分娩　被判監10個月

社會 17:29 2020/09/28

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28歲港男為8萬元與內地婦「假結婚」助其來港分娩

一名港人3年前前與一名內地孕婦在香港「假結婚」，協助該內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」在港分娩，從而獲港幣8萬元為報酬，被控一項串謀詐騙及一項作出虛假法定聲明的罪名，上周五(25日)於沙田裁判法院承認有關控罪，並被判監禁10個月。

案情指，28歲被告於2017年6月與一名內地孕婦在香港結婚，其後該內地孕婦以「單非」孕婦身分成功從一間私家醫院取得在港分娩的「預約分娩服務確認書」。該名內地孕婦同年11月試圖入境香港產子時，入境處就二人婚姻真確性存疑，遂拒絕該名內地孕婦入境，並展開調查。

處方調查期間，被告承認在中介人的安排下，與該名內地孕婦「假結婚」，並可取約港幣8萬元為報酬，從而協助該名內地孕婦取得「預約分娩服務確認書」在港分娩。被告被控一項串謀詐騙及一項作出虛假法定聲明的罪名，9月25日於沙田裁判法院承認有關控罪，被判監禁10個月，入境處現正繼續調查其他涉案人士。

發言人稱，十分關注非本地孕婦試圖以非法手段入境香港分娩的情況，又警告，串謀詐騙是嚴重罪行，一經定罪，根據《刑事罪行條例》最高可處監禁14年；而任何人明知而故意作出虛假法定聲明，即屬違法，最高可處監禁兩年。

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責任編輯：陳正怡

入境處 結婚 罪行

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