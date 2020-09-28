【老店結業】逾半世紀九龍城公和荳品廠月底結業　藝術家速寫老店本土情懷見證香港歷史

兩星期前，是我人生第一次到九龍城速寫，也是我第一次一個人在一個酷熱的中午，勇敢地站在人來人往的街上寫生，因為所繪的是一間位於福佬村道經營超過半世紀，但將於本月底結業的公和荳品廠。

▲ 「畫下嘢」寫生組織的活動，以寫生形式記錄老店特色。（作者提供）

課堂中我與學生分享當日的經歷。學生們問︰老闆給你多少錢畫這幅畫呢？你認識老闆嗎？你打算賣這幅畫嗎？

你們的價值觀便是這樣嗎？一定要從錢出發？我跟他們說︰這是一個名為「畫下嘢」的寫生組織的自發活動，以寫生形式記錄老店特色，本土情懷，作為歷史的見證，也為苦心經營的老店送上一份充滿愛的禮物。這活動吸引了31位藝術愛好者參與，而我只是其中一分子。作品在店舖旁邊一間空置的車房門上展出，非常特別。街坊及遊人可一邊品嘗豆腐美食，一邊欣賞作品，也可與畫家交談，是一個另類的藝術活動，在香港這個重利社會是難能可貴的。

天在街上冩生，我感受到的是一份情。細心觀察店舖的擺設，一枱一凳，甚至在地上的膠筒，也充滿感情。看見老店掛上「光榮結業，有緣再見」的橫額，我畫到這裏心也酸了，不禁問一句︰不知何時再相見。每個城市都要經歷土地發展，舊的建築物及老舖不敵時代的變遷而逐一消失，就算他日老店重開，但情懷已不再。

▲ Miss Agnes 與公和荳品廠店主。（作者提供）

街坊走來和我傾談，介紹這條街的歷史，每間店舖的特色及街坊的工作等，這使我對這條街的了解又深了一層。閒談中老闆娘也走過來跟我聊天，我感受到的是街坊的鄰里情，和昔日老香港街坊們守望相助及堅毅不屈的情懷。這短短一個小時裏的所見所聞，都是不能在書本上學到的。如果不是疫情的關係，我一定會把學生帶過來讓他們親身感受，讓他們知道世界上有比金錢更重要的一份情。

撰文︰Miss Agnes（語言及藝術導師）