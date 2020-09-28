中年婦涉謀殺么鳳家族成員還押期間亡　懲教助理指事發前死者曾肚痛倒地

▲ （經濟日報資料圖片）

老字號涼果店么鳳家族成員前年與中年婦被發現雙雙倒臥酒店房內，中年婦被控謀殺，還押期間在大欖女懲教所感不適，送院後亡，其死因研訊今（28日）續。懲教助理供稱，死者事發前曾單獨地清潔懲教所廁所，陳在外面聽到她大叫，入內便見死者側躺在地，並稱自己肚痛。

死者張燕琼（60歲）生前曾還押大欖女懲教所，因不適送院治理，並於2019年6月9日證實不治。

案發時在大欖女懲教所當值的懲教助理陳恩供稱，死者還押期間情緒不穩，並有自殺傾向，故被列入醫療觀察名單，職員會每隔15分鐘查看被告情況。死者去世前1天，陳正監督被告進行清潔工作，期間被告單獨一人入廁所清潔，陳在外面突然聽到她大叫一聲，入廁所後看見死者側躺在地，並稱肚痛，陳問死者是否滑倒，死者當時否認，陳遂通知其他職員及醫護人員，並以輪椅送死者到懲教所門診部。

庭上播放大欖女懲教所的閉路電視片段，顯示事發前張在清潔院所，並行動自如，但該片段並無拍攝到廁所內情況。

另一位懲教助理王樂兒作供時指，事發時她擁有急救資格，曾為死者檢查脈搏及血壓，均顯示正常。及後其血壓及血含氧量降低，王於是為死者戴上氧氣罩，而當時沒有醫生能夠到場，死者須由救護車送往屯門醫院。王表示，死者登上救護車前，神智開始不清醒。

隨救護車到場的救護員林詠旋則供稱，死者上救護車後面色蒼白，林判斷死者的格拉斯哥昏迷指數，在滿分15分中只得3分，介乎沒有反應至完全昏迷，林又發現死者心臟停頓，用心臟除顫器（AED）檢查後，結果顯示不需電擊，故即時為死者進行心肺復甦法。聆訊明續。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂