朱凱廸、陳志全不續任　未來會再參加立法會選舉

▲ 陳志全和朱凱廸已去信立法會秘書處，表明不續任。（林宇翔攝）

民主派去留民調結果明日揭盅，早前表明不會留任的「抗爭派」朱凱廸和人力力量陳志全，今日去信立法會秘書處，表明9月30日後，不再續任。二人今日（28日）見傳媒時均表示，未來會再參加立法會選舉。

朱凱廸稱，4年前接受市民的託付，接下這個「擔子」走了4年的路，9月30日，是可以圓滿放下「擔子」的時候，他仍希望未來可以成為市民的代表，所有才會繼續參加民主派初選和立法會換屆選舉，他希望，可以盡所有力量讓第七屆立法會盡快在無干預、無篩選的情況下進行。

陳志全稱，秘書處要求他在信中寫清楚「本人決定於2020年9月30日後不繼續擔任立法會議員。」但他自己不當這封是「辭職信」，因為自己是「功成身退」，是「任滿」。又強調只是暫別，未來會繼續積極參加選舉，希望可以繼續獲得市民支持。

朱凱廸在信中表示，「不會參與自10月1日起違反《基本法》69條而繼續運動的『委任議會』。」信末又稱，「議員一任只是四年，爭取民主、自由和公義卻是畢生的責任。」朱凱廸表示，回復公民組織者之身，會繼續協助涉非法越境，被扣留在深圳的12名港人及其家屬，未來亦會專注於土地維權、環境保育、其後危機等議題的個案跟進和社區組織。

陳志全在信中表示，任期結束後，仍有很多事宜未能即時完成，包括辦事處結束後的行政、合約、財政、資料處理等，需要留部分職員繼續跟進，有需要延長在立法會大樓內辦公室使用期至10月20日，並於10月份繼續支薪予留下的職員。不過秘書處僅答應延長兩個星期。

另外，民主黨委託香港民意研究所進行的定去留民調已經完成，民主黨議員林卓廷表示，將於明天11點半公布民調結果，接受民調結果捆綁的15位議員，亦會同時宣布去留決定。

陳志全表示，未來會如何，要視乎多少位民主派議員留在議會，如果有更多的議員選擇杯葛議會，就要整合這個力量，例如有人建議，成立一個監察議會的議政平台。陳志全續稱，若明天的結果未能定去留，希望接受捆綁的議員可以杯葛未來一年的議會。朱凱廸亦稱，如果絕大部分民主派選擇離開，民主派有一個急切的任務，就是要討論未來一年如何符合市民的期望。

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記者：林曉君