【熟女強人】吳家麗外表強悍內心溫柔　家麗姐：哪個女生不喜歡體貼的男人？

▲ 擇偶不計年紀講求心靈契合，吳家麗提起生育自認無耐性。

拍電視台出身的吳家麗，於新作ViuTV劇集《熟女強人》演任職珠寶設計的「教主」魏辰晞，撇除3年前參演的網絡劇《反黑》，家麗姐上一套在香港演的電視劇，距今至少已有十多年時間：「在台灣、大陸都有拍，在香港拍已很久以前了。以前採用三機拍攝，現在大多使用單機或雙機，但比較喜歡現代的實景拍攝，感覺較生活化。」

家麗姐除演出外，並有份參與《熟女強人》的故事創作，構思劇中各位「熟女」所面對的人生問題：「香港電視劇拍女人題材為主的比較少，現在一般電視劇都是警匪片、古裝打鬥類型，我又無份拍。女性題材靚人靚景，每個角色都有不同的故事、問題，今次寫了6條線，如果觀眾喜歡，我們可以繼續開下一季拍更多故事和角色。」

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▲ 家麗姐近年亦有插手幕後，擔任導演、故事創作等工作。（湯炳強攝）

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臉紅耳熱的辣身舞體驗

家麗姐在《熟女強人》飾演的「教主」魏辰晞，年輕時曾是模特兒，並開設儀態學校，魏辰晞因年輕時太投入工作未想建立家庭，於是決定先行「雪卵」。

問有參與劇本角色構思的家麗姐，在創作時有否把自己的經歷寫進劇本中，她笑謂：「我的故事和經驗都好普通！」

但坦言自己跟「教主」的背景有點相似，年輕時同樣太專注事業：「不想因為懷孕而改變身型，不想被婚姻綁架工作時間，到錯過了結婚時間，想懷孕時又沒有理想的另一半，所以決定雪卵，再找到好的精子再作配對，這是很多現代女性都有這個想法，想要揀到好為止再考慮生育。」

不過現實中的家麗姐卻沒有雪卵：「我無這個想法，而且已過了雪卵的時間，不過我比較喜歡自然。」家麗姐亦坦言自己對小朋友相對沒耐性：「不是從來沒想過生小朋友，但我較喜歡養狗仔、貓仔，多過人仔，有些人對小朋友很有耐性，我卻沒有。」

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▲ 「歡迎光臨會」的聚會經常在「教主」家中舉行。（ViuTV《熟女強人》劇照）

熟女與女強人的定義

現年56歲的家麗姐在娛樂圈打滾即將40年，由1980年代起在電視台打滾，到後來投身電影大銀幕拍《龍虎風雲》已有十分亮眼的表現。

外表富女性韻味的她，當年只廿出頭便要演許多「大家姐」角色，可是同時亦令她催熟，早已有「熟女」的自覺：「我天生老積樣，身邊同年代的演員在演學生，我已在演成熟女性、覺得自己是『熟女』。但其實至今仍覺得自己是個大細路，思想還是個天真爛漫的細路女。」

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▲ 家麗姐自認是外剛內柔的女子。（湯炳強攝）

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家麗姐有感成熟所指的是內在、心智，而非年齡、外表所呈現的一面：「《熟女強人》想表達不是年紀大就是熟女，熟是指心境的成熟、有自主能力，現代女性講求『自我主宰』，事業、身體、婚姻、抉擇全都是由自己決定。」

在家麗姐的角度，「女強人」同樣是講求心理層面：「心理是否足夠強大，遇到問題有否意志去面對和解決。做這個圈子的女生都是表面上看起來強悍，內心一點都不強。當演員不能太強，否則遇著柔弱的角色就難以處理。我給別人的感覺偏強，但也有柔弱的角色找我。強是在心裡面，裡面的心理狀態要很強，面對許多事情不會屈服、不會打沉自己。」

何謂對的人

家麗姐在劇中分別受到黃錦燊、張松枝和黃愷傑三個不同年齡層男性代表的追求。

現實中，家麗姐表示不會以年齡來作擇偶的條件：「我要找的是對的人，不會用年齡來規範自己。認識過年紀比我大的男生像大細路，吃東西像個BB，做事思想像個小孩不經大腦；有後生仔思想成熟、懂得照顧人；亦有跟我差不多年紀，只會照顧自己不會理你，你會怎樣選擇？說到底是重要還是合適。」

▲ 保持單身的家麗姐希望找到個能照顧其心靈的另一半。（湯炳強攝）

到底何謂合適？家麗姐感嘆：「我也很想被男人照顧，但我天生出來的氣場，男人不會照顧我，因為外型太強勢。」

再強的女強人，也希望得到男人體貼：「哪個女生不喜歡體貼的男人？所指被照顧，不是扶你走路那種，而是知道你的需要，在適當時會出現，又或者願意抽時間陪我。你會知道他用心對待我，這對我來說就是照顧和體貼。」

家麗姐續稱：「是照顧你的心靈而不是生活，生活我不用他照顧，我一個人單身已很懂得生活，想要的是照顧我心靈，知道甚麼時候出現、說甚麼話，哈哈其實都幾難招呼。」講到身邊有否這位人選時，家麗姐連續說了4次：「好快出現㗎喇！」正如家麗姐所說，外表充滿成熟韻味的好內裡仍有顆少女心。

記者：陳心怡

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