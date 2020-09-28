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【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權

娛樂 18:22 2020/09/28

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

最強正室洗米嫂。

澳門娛樂大亨「洗米華」周焯華的情人Mandy Lieu，近日當專欄作家高調講英國生活點滴，至於「洗米嫂」Heidi陳慧玲一於懶理，在個人社交媒體大晒與女兒和自拍，更留言表示「洗米華」周焯華喜歡自己的雀斑，言談間似放閃示威。

【洗米華情人】Mandy Lieu跟三子女定居英國5年　「最強小三」變才女作家重新開始

洗米嫂與孩子感情甚好。（instagram圖片）

【搶米戰】 洗米嫂無懼丈夫疑與Mandy Lieu復合　攜周焯華高調合體為長子慶生

Heidi在IG分享女兒合照和自拍，雖然Heidi沒有為照片配文，但留言回覆朋友時表示：「其實我曾經都試過做光打咗啲雀斑，但我老公要求要我留番啲雀斑，哈哈。」、「享受沒眼睫毛的我，哈哈。」

心情大好的Heidi更見到朋友更留言：「好耐冇見😝」

洗米嫂自拍。（instagram圖片）

【最強正室】洗米嫂為周焯華辦生日派對　Heidi陳慧玲不失霸氣宣示地位

「最強小三」Mandy Lieu為洗米華誕下2女1子，已在英國定居5年的她已成為當地一本雜誌的專欄作家。

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曾經因Mandy Lieu介入而傳出Heidi考慮與洗米華離婚。現時Heidi已原諒丈夫，早前更為「洗米華」舉辦46歲生日派對，期間多次親吻放閃。

39歲的Heidi雖為兩孩之母，但熱愛健身的她仍能保持最佳狀態，加上持家有道，深得丈夫和第一任太太所生的兒子周柏豪和老爺奶奶歡心，即使面對「最強小三」Mandy Lieu仍能穩坐正室之位。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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