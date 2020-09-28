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【食腦蟲】美6歲男童疑經水喉水感染病逝 揭德州8個城鎮水源「食腦變形蟲」肆虐　

健康 18:52 2020/09/28

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美國德州傑克遜湖一名6歲男童本月初因感染食腦變形蟲「福氏耐格里變形蟲」病逝。

美國德州傑克遜湖一名6歲男童，本月初因感染食腦變形蟲「福氏耐格里變形蟲」病逝，經當局調查發現，原來這種食腦變形蟲已經感染了當地供水，當局更一度警告州內8個城鎮的市民不要用水，令當地掀起搶購食水潮。

據美媒《美聯社》報道，當局懷疑病逝的男童經平常嬉水的噴水池或住所水喉，而感染食腦變形蟲。事件發生後，當局抽查水樣本後，發現當地的供水系統也含有食腦變形蟲，當地呼籲民眾停用食水。

此後，美國德州環境質素委員會更一度向州內8個城鎮發出緊急警告，呼籲市民勿使用任何自來水，直至當局完成清理供水系統，當中傑克遜湖更曾宣布進入災難狀態，總共影響當地約12萬名居民。

據美國疾病控制與預防中心的資料顯示，福氏耐格里變形蟲（Naegleria fowleri）通常在土壤、溫暖的湖泊、河流、溫泉、未有加氯的水池，以及從工廠排放的熱水地方出現。一般透過受污染水源經鼻孔進入人體並走進腦部，導致原發性阿米巴腦膜腦炎，通常會致命。

從2009年到2018年，美國僅出現34次感染，其中有30人被娛樂用水所感染；從1962年到2018年，有145人被感染，只有4人倖存。

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責任編輯:羅嘉欣

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