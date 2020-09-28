【減染疫風險】日企改革、打工仔搬鄉下遙距工作　政府提供最高7.3萬元資助

▲ 據《日經亞洲評論》報道，愈來愈多總部設於東京的企業考慮將部分功能遷至其他城市，以減輕染疫風險。

全球新冠肺炎疫情持續肆虐，民眾的生活及工作模式轉變，愈來愈多打工仔不再需要到辦公室上班，改為在家辦公。據《日經亞洲評論》報道，愈來愈多總部設於東京的企業考慮將部分功能遷至其他城市，以減輕染疫風險。

報道引述系統開發業者IG集團的Information Development部門主管高橋香緒里表示，疫情驅使公司全面進行改革。該公司在8月下旬已宣布，10月起逐步將總部的部分功能轉移到西部城市鳥取縣米子市。新辦公室將設立雲端中心，銷售行政及人力資源等部門，員工人數預計由11人起增至2025年底近50人，最終100人。

此外，有近2萬名員工的人力派遣公司保聖那本月亦宣布，包括人力資源、會計和新事業開發在內的部分業務，會從東京遷到兵庫縣淡路島。保聖那計劃，東京大約1,200名員工或總公司三分之二功能，會在2023年度之前遷出，而且表示不會減少打工仔薪金。

為了鼓勵民眾搬離東京，但持續為位於東京的企業進行遠距工作，日本政府還將由2021年4月起，向打工仔提供最高100萬日圓（約7.3萬港元）獎勵金，幫助他們搬到鄉下地區遠距工作。若企業啟動IT相關業務，最高還可獲得達300萬日元（約21.5萬港元）的補貼金額。

報道指出，日本上市公司有51%集中在首都地區，但疫情期間遠距工作興起，加上新任日本首相菅義偉一上任就將把活化鄉村設為首要任務，鼓勵遠距工作，正好為這些打工仔帶來逃離東京擁擠交通、同時尋求更舒適居住環境的機會。

責任編輯：張寶燕