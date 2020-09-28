中大學者推模擬診症影片助醫科生學習與病人溝通　3組學者奪教資會教學獎

▲ 中大醫學院助理院長（教育）黃嘉雯（左）獲頒教資會主席唐家成頒發2020年教資會傑出教學獎。（教資會提供）

大學教育資助委員會每年頒發「傑出教學獎」，3組得獎者之一的中大醫學院助理院長（教育）黃嘉雯，提出結合網上學習及模擬診症影片，助醫科生學習應對病人患癌等罕見情境的溝通技巧，浸大率領的團隊則設計名為「誠信有路」的虛擬學習徑，讓新生在功課抄襲等模擬情境作抉擇。

教資會今日（28日）頒發2020年教資會傑出教學獎，以表揚資助大學學者的教學表現和成就，設「一般教學人員」、「新晉教學人員」及「隊伍組別」3個組別，各組得獎者分別可獲50萬元獎金，當中45萬元是供得獎者進行提升教與學質素的活動或計劃，餘下5萬元是對其過往和現在的傑出教學表現及成就作出鼓勵。

今年共有17名學者或團隊獲提名，本身是中大醫學院助理院長（教育）的賽馬會公共衞生及基層醫療學院臨床專業顧問兼家庭醫學實踐及醫學教育副教授黃嘉雯，為一般教學人員組別得獎者，她提出以設計思維幫助學生發展其專業技能，並帶領跨專科臨床醫生、醫療人員和導師，採取人際互動方法，結合網上教學及體驗學習等進行教學。

黃嘉雯解釋，醫科生在傳統實習雖然可見到醫生如何與病人溝通，但一些涉及較難的溝通技巧，例如當病人獲告知不幸患癌、表現激動時等情況則較少見，故希望透過不同專科醫生模擬真實情境拍片，助學生掌握與病人互動方法；她亦希望透過網上平台，供醫科生及現職醫生就最新醫學術語進行交流，日後冀研發應用程式，同時供病人使用。

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浸會大學、教育大學、中文大學及理工大學合作的「學術誠信與道德—增強現實技術」團隊，憑著名為「誠信有路」的虛擬學習徑在隊伍組別奪獎。領導團隊的浸大全人教育教與學中心總監王周綺華表示，過去5年共推出12條虛擬學習徑，模擬大學生經常遇到涉及誠信的情景，例如抄襲、收集數據及使用圖書館資源等，讓學生作出抉擇。

學生可利用手機及平板電腦在大學校園內玩「check point」，部分亦可直接在網上體驗；疫情下浸大及教大在8至9月的迎新活動，讓新生透過虛擬學習徑加深認識校園，「唔嚟得都可以睇吓」。團隊將追蹤研究學生經歷不同「誠信有路」虛擬學習徑後，在學術誠信操守方面的行為及特質有何改變。

新晉教學人員組別則由韓籍的香港大學經濟及工商管理學院首席講師李乘雨奪獎，他計劃推出「倫理教育促進計劃」，建立備有多媒體和多種語言資料的數碼儲存庫，以加強倫理教育的學與教，製作以英語、普通話及其他語言編寫的數碼教材套，透過動畫、訪問和其他媒體介紹倫理議題的核心概念，並推出網頁、網誌和社交媒體，以及與教育、公私營機構分享項目成果。

李乘雨為獎項自2011年成立以來，本地大學中首位商學教育的學者獲頒此獎項，港大經管學院院長蔡洪濱指，李乘雨擅於因材施教，其教學課程新穎富創意，深受學生歡迎，形容是次獲獎可謂實至名歸，學院以李先生等一眾年輕有為的教員為傲，並一直致力提高教與學質素，未來將繼續聘任優秀學者，並投放資源改善配套設施，銳意推動本地教育發展，培育頂尖的商業人才。

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記者：馮琪雅