【高齡產子】《開心速遞》Rebecca演出代表作　沈可欣「女人40」誕2兒展開幸福新一頁

▲ 沈可欣於40歲與同齡的楊證樺結婚，很快就自然懷孕三年抱兩，同時亦憑《開心速遞》Rebecca一角彈起。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》已播出過千集，很多角色成功入屋，包括「綠葉王」沈可欣（阿沈）飾演的Rebecca，成為她出道20年來的代表作。Rebecca在劇中是一名「求愛痴女」，現實中阿沈對愛情從來都是被動，直到與老公楊證樺（阿Man）拍劇過電，在「女人40」之年結婚展開人生新一頁。

45歲的沈可欣在處境劇《開心速遞》中，飾演的葉碧嘉Rebecca是一名「姣婆」中女，勇敢追求愛情，與鐵面陳（王致狄飾）的一段情更令觀眾睇得好肉緊，尤其兩人婚前分手一幕，觀眾大讚阿沈演技爆發。

▲ 《開心速遞》其中一對CP鐵面陳（王致狄飾）在婚前向Rebecca提出分手，沈可欣演技爆發痛罵男方。（TVB截圖）

Rebecca盼轟轟烈烈愛一次

阿沈形容Rebecca是一位渴望拍拖的「痴女」，好主動追求自己的愛情，只希望轟轟烈烈愛一次。

Rebecca是一個奔放、會為自己爭取機會的人，她渴求愛情、主動性強，追男仔時會用盡她的情緒和感情，去得到想要的東西。所以別人會覺得她「好姣、好渴」，我是從這個方向放膽去演。

【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技 Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

演出3年跨越1000集

Rebecca一角是阿沈從影以來戲份最多，沒料到由2017年演至今天跨越1000集。筆者相約阿沈和阿Man訪問期間，也因阿沈在《開心速遞》戲份甚多，常忙於拍攝需多次推延。阿沈非常感謝觀眾支持，才令Rebecca得以繼續發揮。

▲ 沈可欣出道20年，年過40終有一個令人難忘的角色。（陳國峰攝）

現實性格相反 與楊證樺低調去愛

本身性格較內斂的阿沈，笑言Rebecca的性格與自己剛好相反，她本身從不會主動識男仔，與老公楊證樺也是相識十多年後，直至2014年參與劇集《再戰明天》才熟稔漸生情愫。兩人拍拖也非常低調，到翌年結婚才公告天下。

對於演藝事業，兩人都只求安穩，享受演戲的過程，獲派任何角色都樂於挑戰。而在兩人心目中，每部戲都是台前幕後的團隊合作，阿Man說︰

每個角色都是男女主角，都有其重要性。我們的責任是盡量做好、豐富每一個角色。

▲ 沈可欣5年前與楊證樺拉埋天窗，翌年誕下長子楊宏志。（陳國峰攝）

40+自然懷孕誕2子

同齡的兩夫妻在40歲結婚展開人生新一頁，不少年過40的夫妻都渴望趕尾班車生仔，阿Man和阿沈相信人生很多事情天注定，包括有否下一代，故他們從沒想過做人工受孕，也沒有刻意計算，只順其自然嘗試造人，阿沈說︰

我個人生活好隨意，好少給予自己壓力。即使最終沒有小朋友，我們都不會傷心、怨天尤人，繼續二人世界都OK的。

▲ 長子初生時比較多病痛，一次發燒抽筋嚇得他們以為會失去兒子。（陳國峰攝）

清淡飲食每日飲老火湯

阿沈在無壓力底下，很快就獲幸運之神眷顧懷上長子楊宏志，2018年以43歲之齡再誕次子楊宏信。她坦言沒有懷孕秘方，最重要是心境保持樂觀輕鬆，沒有壓力下，成功率自然高一點。

不過，有好的心態也需健康身體配合，做藝人雖經常捱更抵夜，但阿沈會盡量補充睡眠，並保持清淡的飲食習慣，從不揀飲擇食，多喝水。她亦特別喜歡飲媽媽的老火湯，或許湯水有助她強健體魄容易受孕。

例如西洋菜羅漢果、青紅蘿蔔、木瓜魚湯等各種湯水，我媽媽以前幾乎日日煲，我就每餐都飲兩大碗，若果媽媽沒有煲，我都會出去買湯包飲。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2胎順產經歷「女人最痛」

屬高齡懷孕的阿沈兩胎都是自然分娩，得知順產對BB健康和媽媽的康復過程較好，故她希望經歷一下「女人最痛」。首胎她經歷了10多小時陣痛後誕下，但生第二胎的痛楚，卻令她差點受不住，聞笑氣都無用。

痛到我在產房大叫我不生了，還捏到老公好痛！不要再搞我了，兩個夠晒數！

▲ 沈可欣和楊證樺樂於以夫妻檔演出，希望未來能為觀眾帶來更多好角色。（陳國峰攝）

讀書只求happy school

弟弟剛出世時，哥哥曾呷醋被分薄了父母的愛，經阿Man和及阿沈教導後，兩兄弟已成為buddy，哥哥更會幫忙照顧弟弟。現時哥哥升讀一間屬happy school的本地幼稚園K2，阿Man和及阿沈都希望孩子在較開放、自由的環境下學習，學到幾多得幾多。

小朋友讀得成書當然最好，讀不成書、知識吸收不太好也不要緊，最重要是身體健康。

楊證樺沈可欣專訪上集，即睇︰

【綠葉夫妻】兒子曾發燒抽筋休克歷生死時速 楊證樺沈可欣︰人生最恐怖15分鐘

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者︰林綺玲

服裝︰Fila

場地︰Chef’s Stage Kitchen