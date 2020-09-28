【堅強媽媽】鍾麗淇與患病女兒攜手挑戰命運　 特殊兒童家長：不需要感到自卑

▲ 特殊兒童有時被投好奇目光，鍾麗淇更明白家庭教育的重要。

外柔內剛的「 不一樣媽媽 」鍾麗淇（Margaret）到港台節目《瘋Show快活人》環節「瘋Show家庭保衛隊」任嘉賓，分享作為特殊兒童照顧者的心路歷程，以及育兒心得。

鍾麗淇育有兩名女兒，大女Isabella在6個月大時被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），當時醫生指鍾麗淇囡囡或撐不過兩歲生日。

幸經全家人悉心照顧，堅強的Isabella戰勝命運，今年已經9歲，她不只突破醫生預測，更獲心儀特殊學校取錄。

【幸福家庭】張頴康夫婦帶6歲囡囡做義工 麥雅緻讚小豆有愛心：媽媽很驕傲

▲ 生命小鬥士大女Isabella不輕易向命運屈服。（取自鍾麗淇IG）

【母愛偉大】張慧儀憂愛子需做換心手術 曾滯留大馬約半年認有經濟壓力

鍾麗淇多次為女兒流淚

不過原來在電台節目《瘋Show快活人》錄音前一天， Margaret忽然通知製作組延期，因為大女突發盲腸炎， 整個過程令她膽戰心驚，她說︰「我見她面青口唇白，又講不出哪裡痛，後來見她眼晴無神，立即去睇急症 我望住她不舒服，不知如何是好，我全身震晒、痺晒，但又要想當刻應該如何做。」

直至醫院檢查後大女患盲腸炎， Margaret才鬆半口氣， 更當場落淚。

鍾麗淇坦言這些年來落淚的次數不少，回想首次情緒崩潰是大女在深切治療部被急救，家屬只能在外等候，充滿無力感︰「當時好似拍戲般 ，我在出面拍門大喊，感覺好似發夢 。」

直至大女情況穩定下來，家人望見寶貝女插滿喉，一直在旁支撐著她的老公不禁痛哭，大呼：「我是否做錯嘢？」

Margaret頓然醒覺夫妻是互補的關係，能互相扶持也會在對方面前情緒失控：「老公是個大好人，心地好好，又愛家。我們平衡的不止是性格，還有timing，會好留意對方這份感情真是一生一世。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

鍾麗淇夫婦旅遊寫遺囑

結婚10年，眼見女兒情況穩定，夫妻二人終在去年結婚周年一同出國慶祝。

不過出發前， Margaret做足準備，將所有可能發生的情況及應對方法 ，鉅細無遺表列出來，例如大女在驚恐下會誘發抽搐，若碰巧家傭姐姐 不在旁為她打針，旁人必須 立即「call白車」。

除在家中每個角落貼示應對指引，她與丈夫更於出發前訂立遺囑︰「那麼多年，我們兩個都未試過一齊出去 遠遊，如果飛機失事我們有甚麼事， 那麼誰照顧小朋友？」所以她要找律師預先寫遺囑，解釋稱：「不想有任何機會擔心。」

▲ 孩子在媽媽的心目中永遠都是寶貝。（取自鍾麗淇IG）

鍾麗淇不怕別人好奇目光

Margaret作為照顧者，學懂以笑面對各種目光，憶想當年與坐輪椅的母親到長洲遊玩，有位媽媽見狀突然走近向其小孩說︰「你曳嘅話就要坐輪椅㗎喇。」

鍾麗淇感不憤之餘，更啟發她要注重家庭教育。她有感特殊需要兒童的家長害怕別人的目光，Margaret認為家長不需感到自卑︰「照常帶小朋友出街，我們作為家長的責任都好重要。如果遇到有人好奇注目，甚至竊竊私語，我會主動示好、直接面對，歡迎對方上前了解女兒。」