【SEN孩子】單親媽育ADHD兒陷人生低谷　感激愛心老師9年來扶持義送物資

▲ 台灣一名愛心老師9年以來默默扶持SEN學生及其母親，媽媽一直將恩情銘記在心中。

照顧SEN孩子不容易，單親媽媽身兼父職，要打工養家照顧SEN孩子更是苦不堪言。台灣一名單親媽在社文平台撰寫千字文，分享照顧患有ADHD（專注力失調及過度活躍症 ）及EBD（情緒及行為障礙）兒子的苦況，她表示幸遇上一名愛心老師9年以來默默扶持她和孩子，媽媽一直將恩情銘記在心，望兒子用能力去引證自己，並勉勵同樣育有SEN孩子的父母。

閱讀改變SEN兒子

該名台灣單親媽於上周三（23日）facebook群組「爆怨公社」發帖，帖文附有一張相片展示兒子在全校個人圖書借閱排行榜第一名的獎狀，媽媽藉此分享一名陳姓老師如何改變兒子、幫助他們三母子度難關的經歷。

兒子是名SEN（特殊教育需要）學童，5歲確診ADHD過動症，7歲時更確診了EBD情緒及行為障礙。兒子的狀況加上丈夫外遇，媽媽身心俱疲。

那年我剛離婚，需要工作來撐起一個家，但是三不五時我得跑學校，不是去國小部彎腰道歉，就是去國中部找導師，孩子們的狀況、家裡的經濟排山倒海為我而來……

單親媽壓力爆煲

媽媽將工作拿回家，才可讓兒子下午上職能、語言治療課程，以及去圖書館借書。回想2年每月目標至少要有2萬元台幣（約5330港元），僅夠糊口生存下去，去應付帳單、學費、債主敲門、孩子們生病等費用。

好長的一段時間，在深夜裡我會把頭裹著棉被痛哭一場，那像極了一把刀狠狠劃開妳的心，那血淋淋再灑上鹽巴，兒子在校過動的狀況日益嚴重，情緒的反差亦是如此。

愛心老師不放棄幫助

在難熬的日子，陳明清老師察覺到有異，在兒子的小一上學期，陳老師一共家訪3次，媽媽起初未有領情，前兩次不應門，狠心把老師鎖在門外。陳老師沒有放棄，媽媽回想那次令她敞開了心扉。

直到第3次，她堅持媽媽一定要在家，且要入內跟我聊聊孩子的事。陳老師進家裡家訪時，幾乎沒說甚麼話，拍拍我的肩膀告訴我︰「辛苦了！媽媽」，她走出了我家門。那畫面穿透了我的眼，直達內心最深處，老師眼眶泛紅……

用各種借口送物資

接著，陳老師不時借故幫助，兒子有了廠商贊助的新布鞋，書包裡多了老師說家裡吃不完的食物，餅乾營養品是她不小心買太多的、牙膏是老師同學牙醫診所的贈品。此外，老師幫他們申請免費午晚餐餐券、校內外的獎助學金合資格申請也會有兒子份，亦經常約吃飯，說想要有個伴聊天，而買單的人一定是陳老師。

我總是接受陳明清老師「剛剛好」的說法，老師總是用各種名義幫助我們母子三人……

令SEN兒子愛上閱讀

育有SEN孩子有苦自己知，在外沒有包容，兒子曾被無數次轟出教室、診所及醫院，更在小五時被校長當全班面罵：你這沒父親教的孩子。媽媽面對這些只能痛心，不幸中的大幸是遇上陳老師。老師是兒子的恩師，令兒子走進閱讀世界。陳老師說過「閱讀是孩子一輩子的資產」，因為這句話反轉了SEN兒子求學之路。媽媽相信日後，兒子會用事實及能力去證明單親特殊生一樣能夠走出人生的康莊大道，以兒子為傲！

陳明清老師，謝謝您一直都在。謝謝您教會媽媽即使逆境不斷，我們仍需努力前進不斷。謝謝您讓我相信，教育的本質與初衷是為了讓下一代在良善的循環中學習，還能找到存在生而為人，最可貴愛人的力量。

SEN媽媽的發帖感動了很多網民，很多人表示有洋蔥及很勵志，「媽媽的不離不棄讓人很心酸及感動」、「謝謝無私奉獻的陳老師 」和「這張獎狀得來不易，含著母親的淚水、老師的善意和孩子的努力」。

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責任編輯：王明芳