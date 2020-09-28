第三輪防疫基金加強支援旅業　旅行社及從業員均受惠

▲ 政府將透過防疫基金，向旅行社加強支援。（資料圖片）

立法會財委會今日（28日）批出第三輪「防疫抗疫基金」撥款，政府透過基金，將進一步支援旅遊業。



政府將向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，金額直接與其職員數目掛鉤，以每名旅行代理商職員5,000元津貼為計算基準。未有僱用任何職員的旅行代理商亦會獲得一次過5,000元津貼，預計約有1,700間旅行代理商受惠。



另外，政府會向每名旅行代理商職員，以及主業為持證導遊或領隊的自由作業者，發放一次過1.5萬元津貼。預計約有2萬名從業員受惠；及向每名旅遊服務巴士司機，發放一次過6,700元津貼，預計約有3,400名司機受惠。



旅遊事務署發言人表示，為盡快發放津貼，此輪支援計劃的發放安排將更為簡便快捷。已在第二輪「防疫抗疫基金」獲得津貼的合資格旅行代理商或從業員，無須再提出申請。政府會以電話短訊形式，通知他們獲發津貼的安排。

如他們需更改收取津貼的銀行帳戶資料，須於10月19日或之前與旅遊事務署聯絡，政府預計可在各項目設立約一個月內開始發放首筆津貼。

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責任編輯：吳卓峰