  • 26°C
香港時間 : 2020928日 (一) 21:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

第三輪防疫基金加強支援旅業　旅行社及從業員均受惠

社會 19:37 2020/09/28

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

政府將透過防疫基金，向旅行社加強支援。（資料圖片）

立法會財委會今日（28日）批出第三輪「防疫抗疫基金」撥款，政府透過基金，將進一步支援旅遊業。

政府將向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，金額直接與其職員數目掛鉤，以每名旅行代理商職員5,000元津貼為計算基準。未有僱用任何職員的旅行代理商亦會獲得一次過5,000元津貼，預計約有1,700間旅行代理商受惠。

另外，政府會向每名旅行代理商職員，以及主業為持證導遊或領隊的自由作業者，發放一次過1.5萬元津貼。預計約有2萬名從業員受惠；及向每名旅遊服務巴士司機，發放一次過6,700元津貼，預計約有3,400名司機受惠。

旅遊事務署發言人表示，為盡快發放津貼，此輪支援計劃的發放安排將更為簡便快捷。已在第二輪「防疫抗疫基金」獲得津貼的合資格旅行代理商或從業員，無須再提出申請。政府會以電話短訊形式，通知他們獲發津貼的安排。

如他們需更改收取津貼的銀行帳戶資料，須於10月19日或之前與旅遊事務署聯絡，政府預計可在各項目設立約一個月內開始發放首筆津貼。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

 

相關文章

【中秋天氣】天文台預測中秋連假天氣　連續8日多雲有驟雨【內附未來9日天氣】
今日 12:21
【中秋天氣】天文台預測中秋連假天氣　連續8日多雲有驟雨【內附未來9日天氣】
【非常醫生】從新冠肺炎憶起沙士心痛謝婉雯殉職　莫俊強：不能再有同事為救人而染疫
今日 00:00
【非常醫生】從新冠肺炎憶起沙士心痛謝婉雯殉職　莫俊強：不能再有同事為救人而染疫
【新冠肺炎】本港今日增10宗確診個案　3宗本地個案不涉不明源頭
今日 14:06
【新冠肺炎】本港今日增10宗確診個案　3宗本地個案不涉不明源頭
立法會 防疫抗疫基金 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
13:14 2020/09/22
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活
15:36 2020/09/27
【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活