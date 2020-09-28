酒吧停業逾百日　持牌酒吧會所聯會推抗疫約章

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本地疫情爆發至少3輪，酒吧業界稱，今年至今已被迫停業約101日。酒吧業界發起成立「香港持牌酒吧會所聯會」，發起「酒吧業界聯署抗疫約章」。

業界稱，明白到要政府放寬措施，及避免業界再度需停業防疫，會全力加強配合政府防疫措施，甚至比防疫指引作更大力度的抗疫準備。業界又稱，行業是主力提供社交娛樂消遣的場所，需要肩負更大社會責任，向市民提供潔淨消毒的環境，協助政府做好防疫工作。

業界定下「抗疫承諾約章」，呼籲所有業界處所的消毒防疫規格，盼盡快恢復社會的正常生活。

嚴守社交距離 (1.5米規定或以屏障阻隔)

嚴格規定限制體溫 (達37.5度以上嚴禁進入酒吧內)

呼籲每位進場人士需要填寫健康申報表

顧客進入酒吧時必須配戴口罩

提醒顧客除於進行飲食期間必須完整配套口罩，手提包以及隨身物品需於進場時消毒

建議顧客盡量使用電子收費避免現金交易

每枱/或獨立房間內均獨立提供潔手搓手液或消毒用品

在每日營業前，酒吧內均作全全面消毒

酒吧運作時，必須每小時清潔房間餐桌以及吧枱櫈，並於每天進行兩次特別清潔工序

酒吧需加設空氣消毒裝置，減低酒吧內感染及傳播風險

如酒吧通風流量未達建議標準，均須嚴守牌照上規定加裝或提升相關設備

保持廚房衞生清潔

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責任編輯：吳卓峰