【兒童發燒】孩子發燒99.9%與感染有關 兒科醫生教正確用耳溫槍量度體溫

子女發燒，新手爸爸媽媽肯定很憂心，也有爸爸媽媽心中有疑惑，到底體溫達到幾多度才算是發燒？TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請到兒科醫生譚一翔，講解兒童發燒的問題。

坊間探熱方式多存誤差

譚一翔醫生表示，在處理體溫幾度才算發燒前，父母首先需清楚知道以下幾點。第一，人體的溫度在一日當中會有正常上落，例如傍晚時體溫會高點，凌晨時體溫會低點。

第二，現在一般探熱的方式很多時會有誤差，如現在普遍透過檢測耳朵、額頭等的探熱器，其好處只不過是快捷，但並不完全準確。因此，如果用耳溫槍為子女探熱，需要左、右耳分別探溫幾次，再從中取平均值，此舉會令溫度相對準確。

事實上，因為如果要嚴格檢查身體的溫度，最準確還是傳統以玻璃水銀探熱針放進肛門兩分鐘作檢測，但現在很難購買到傳統的玻璃水銀探熱針，也不方便實用。

以溫水抹身可降溫

至於體溫高於多少度才是發燒？，譚一翔醫生表示，38度以上就可認定有點發燒，但父母在處理孩子發燒時必須要留意，因發燒本身是病徵，而非疾病。即使孩子服用過退燒藥，也僅僅解決了高燒的病徵，而非治好了引發高燒的疾病。

要觀察整個人，如體溫達38度，可以服食退燒藥，但緊記的是這些退燒藥並非會治好疾病，而只是解決了高燒的病徵，還要觀察他是否有嘔吐、流鼻水、咳嗽等情況。

事實上，有些人會在發燒時僅以溫水物理降溫，即以體溫相約的溫水抹身，其實也有效，此舉更肯定對身體沒害處。最重要的是作為媽媽在面對孩子發燒時，必須要先鎮定，不要先「燒壞咗自己個腦」，隨時留意孩子的情況，探多幾次熱取平均數，再跟隨醫生的指示服藥就可以。

對於傳統為孩子蓋被焗汗退燒的做法，譚一翔醫生則指出，其實發燒到最後本身就會自然出汗，汗水並非因為被子而焗出來，因此從醫生角度而言，並不建議父母在孩子發燒時蓋上大量被子焗汗，但這亦不等如應以風扇吹着孩子，基本上只要父母一直在旁照顧，如孩子感到冷時可蓋少少被，感太熱時則服藥，或以溫水物理降溫，多汗水冒出時則立即抹乾，讓孩子多休息則可。

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記者：吳梓楓