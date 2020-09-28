民陣十一遊行遭駁回上訴　保安局提醒勿參與未經批准集結

▲ （經濟日報資料圖片）

民陣早前發起，十月一日舉行港島遊行，但遭警方發出反對通知書。公眾集會及遊行上訴委員會今日（28日）決定駁回上訴。

警方代表指，遊行路綫非常接近，有機會發生暴力衝突事件的高風險地點，而民陣作為主辦單位，卻未能確保不會發生暴力事件，加上疫情反覆，不能忽視公共衞生的風險。

對於上訴委員會決定，警方表示歡迎，又呼籲市民不要參加，任何未經批准的集結或活動，明言當日會部署足夠警力。

民陣召集人岑子杰表示，今次結果是意料之內，批評是以疫情及限聚令，無了期剝奪市民遊行、表達訴求的權利；由於遭駁回上訴，當日無法舉行遊行，惟未來民陣會繼續申辦集會及遊行。

另外，保安局發言人則提醒，上訴委員會維持決定，意味相關活動屬未經批准的集結，任何人作宣傳、公布或參與遊行，都可能觸犯法例。

發言人又指，留意到網上有人宣稱，不論遊行是否獲批都會參與，並鼓吹使用暴力，直言有關行為嚴重破壞社會安寧，觸犯的罪行可判長期監禁。

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責任編輯：陳宛彤