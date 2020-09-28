國際數學奧林匹克賽改網上進行　男拔中一生奪銀牌成史上第二年輕

▲ 6名得獎學生成績優異。（左起）Sheremeta Daniel Weili、徐子豐、朱卓熹、游証恩、梁譽曦和賴煒諾。（教育局圖片）

6名學生於9月18至28日，代表香港參加第61屆國際數學奧林匹克，奪得3面銀牌和3面銅牌，成績優異。其中剛入讀拔萃男書院、中一生徐子豐贏得銀牌，成史上第二年輕的銀牌得主。



正值疫情，原訂7月在俄羅斯聖彼得堡舉行的國際數學奧林匹克，改期於日前舉行。比賽透過在線監督，參賽者於所屬國家或地區參賽，並參與虛擬活動，賽事共有來自105個國家或地區616位學生參與。



在本屆比賽中，徐子豐（拔萃男書院）、梁譽曦（拔萃男書院）及游証恩（英華書院）分別奪得銀牌，而銅牌得主分別是朱卓熹（聖保羅男女中學）、賴煒諾（聖保羅男女中學）及Sheremeta Daniel Weili（Hong Kong International School）。其中梁譽曦在9月中旬舉行的第32屆國際電腦奧林匹克競賽中，勇奪一面金牌。



教育局局長楊潤雄今日（28日）祝賀香港隊在賽事中表現優異，他指除了本屆國際數學奧林匹克外，另一隊由8名中學生組成的隊伍，亦於8月代表香港參與第19屆中國女子數學奧林匹克，共獲得5面銀牌及3面銅牌，顯示了學生在STEM教育方面的才華。



香港隊代表成員在去年舉辦的國際數學奧林匹克─香港選拔賽初賽表現優秀，繼而完成由香港資優教育學苑提供的數學增益課程。在課程中表現出色的學生獲選為香港代表，參加本屆國際數學奧林匹克。香港隊參加是次比賽的費用，由教育局全數資助。

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責任編輯：吳卓峰