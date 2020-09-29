【新冠肺炎】中秋國慶長假將至   傳染病專家籲聚會以家庭活動為主減傳播風險系數

▲ 曾祈殷表示，近日仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，呼籲市民應避免在中秋節正日外出消費（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，昨（28日）再次出現零本地無源頭個案，不過仍有3宗與早前個案相關的本地個案。4人限聚令、食肆4人一枱等防疫措施將於後日再度屆滿，有專家指，近日仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，故暫仍不能放寬食肆限制等措施，亦盡量不要舉辦大型活動。

中秋節國慶四日長假期將至，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，近日仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，呼籲市民應避免在中秋節正日外出消費，即使外出亦應集中於家庭活動，從而控制風險系數，減少與朋友相聚造成跨家庭感染，而食肆負責人及市民亦應自律，不要違反防疫的要求及措施。

曾又強調，除非本地無源頭個案歸零7至14天，否則都不應放寬任何防疫措施，且冬季臨近，為呼吸道疾病傳染高峰期，呼籲市民繼續做好個人衞生，以防流感及新冠肺炎夾擊。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，派對房間、卡拉OK等必須維持4人一房，因唱歌等活動屬高危，不過宗教聚會則可考慮有限度開放，「可與戲院看齊」，如限制入場人數不得超過座位數目的一半、要求出席者戴口罩及禁止飲食等。

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記者：鄧凱文