  • 26°C
香港時間 : 2020929日 (二) 00:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】中秋國慶長假將至   傳染病專家籲聚會以家庭活動為主減傳播風險系數

社會 00:00 2020/09/29

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

曾祈殷表示，近日仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，呼籲市民應避免在中秋節正日外出消費（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，昨（28日）再次出現零本地無源頭個案，不過仍有3宗與早前個案相關的本地個案。4人限聚令、食肆4人一枱等防疫措施將於後日再度屆滿，有專家指，近日仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，故暫仍不能放寬食肆限制等措施，亦盡量不要舉辦大型活動。

中秋節國慶四日長假期將至，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，近日仍有源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，呼籲市民應避免在中秋節正日外出消費，即使外出亦應集中於家庭活動，從而控制風險系數，減少與朋友相聚造成跨家庭感染，而食肆負責人及市民亦應自律，不要違反防疫的要求及措施。

曾又強調，除非本地無源頭個案歸零7至14天，否則都不應放寬任何防疫措施，且冬季臨近，為呼吸道疾病傳染高峰期，呼籲市民繼續做好個人衞生，以防流感及新冠肺炎夾擊。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，派對房間、卡拉OK等必須維持4人一房，因唱歌等活動屬高危，不過宗教聚會則可考慮有限度開放，「可與戲院看齊」，如限制入場人數不得超過座位數目的一半、要求出席者戴口罩及禁止飲食等。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文

相關文章

【新冠肺炎】許樹昌指暫不應放寬放寬食肆限制等措施　料冬季流感大爆發機會微
10:59 2020/09/28
【新冠肺炎】許樹昌指暫不應放寬放寬食肆限制等措施　料冬季流感大爆發機會微
【新冠肺炎】梁子超：現無證據指流感及新冠肺炎夾撃增傳播　收緊措施有助防控冬季流感
12:34 2020/09/28
【新冠肺炎】梁子超：現無證據指流感及新冠肺炎夾撃增傳播　收緊措施有助防控冬季流感
【新冠肺炎】本港今日增10宗確診個案　3宗本地個案不涉不明源頭
14:06 2020/09/28
【新冠肺炎】本港今日增10宗確診個案　3宗本地個案不涉不明源頭
【新冠肺炎】港大防疫團隊走訪4區街市剖析感染群組　袁國勇：街市揀魚共用毛巾增交叉感染風險
15:52 2020/09/28
【新冠肺炎】港大防疫團隊走訪4區街市剖析感染群組　袁國勇：街市揀魚共用毛巾增交叉感染風險
肺炎 中秋節 限聚令 許樹昌 傳染病 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
13:14 2020/09/22
【陳年耳屎】媽媽說話總是「聽唔入耳」　兒子雙耳塞滿2cm陳年耳屎【附耳垢清理方法】
【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活
15:36 2020/09/27
【豪門婚姻】霍啟剛罕談父母離婚對家庭影響 用一招求婚成功揭郭晶晶婚後生活