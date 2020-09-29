「非為生活而生活」80後孖仔進修上流 如「靈魂伴侶」交流心得成效倍增
父母都望子成龍，單親基層家庭出身的80後「孖仔」，為減輕媽媽的經濟負擔，中學畢業甫踏職場工作養家。踏入30歲兩人齊齊發奮向上，透過職業訓練局學徒訓練計劃投身工程測量專業，日間於建築工程公司擔任工料測量技術員及接受學徒培訓，夜晚則修讀建造管理學高級文憑，更獲安排參與機場具標誌性的項目。
二人形容，雙方像「靈魂伴侶」般互相扶持，目標35歲成專業測量師，參與更多具代表性又能惠及市民的工程，並報答媽媽身兼父職的養育之恩。
現年31歲的林政輝與孖生哥哥林政峰自幼感情深厚，讀書、玩樂等都會「孖住做」，二人自小與媽媽相依為命，媽媽身兼父職，任職侍應養家，獨力照顧愛兒長大成人。
中學畢業踏職場 報讀VTC課程
兩兄弟於2010年中學畢業後，為分擔媽媽照顧家庭的經濟重擔，決定一起投身社會，曾嘗試文職工作，其後在2014年轉職機場地勤人員，雖然收入穩定，但他們仍希望可以找到專業工作，讓媽媽安享晚年。
政輝說︰
俗話有云︰「男人三十而立」，我們兩個當時覺得快到30歲，不想為生活而生活，有一技之長可以加強自己的社會競爭力，追求更好的事業發展。
政峰表示，與弟弟雖是「孖生」，但沒有很大的心靈感應，二人對離職與否曾感到矛盾，想法亦有出入，
當初在機場做了3、4年地勤人員，很多東西都已適應了，要離開「舒適圈」都不容易，細佬有提出過不如一個「留」一個「走」，但我希望兩兄弟齊心而行，溝通後達成共識。
12學徒獲VTC嘉許將赴海外交流 80後孖仔盼攜手負責大型工程
曾任機場地勤 「過客變齒輪」
二人於2018年報讀職業訓練局（VTC）學徒訓練計劃，一邊修讀建造管理學高級文憑，一邊在中國建築工程（香港）有限公司擔任工料測量技術員並接受培訓，主力負責分析建築項目的成本、預算及採購等，更有機會參與多項大型工程項目，學以致用。
其中在香港國際機場興建、連接一號客運大樓及北衛星客運廊的行人天橋「天際走廊」，是政輝印象最深刻的工程，更為他帶來難以用筆墨形容的滿足感，
要在機場禁區興建一條行人天橋，要注意好多安全細節，兼顧飛機升降安全，面對的挑戰不少，事前要跟工程團隊計劃好，但見到項目由一張圖紙到成形，感覺非常神奇。
政輝更形容︰
以前做地勤，上班下班感覺只是機場的一個「過客」，歸屬感較低，現時感覺自己是一個「齒輪」，是推動機場改善及更新的一分子。
政峰則有機會參與機場大型無人駕駛及行李輸送系統項目，以減輕行李運輸的負荷與時間，
工程牽涉不少大型挖掘地底隧道的工程，每次實地巡視、檢查進度，工程場地盡現眼前，都會驕傲自己可以參與其中。
盼成專業測量師 報答單親母
在同一公司工作，而且擔任相同職位，二人不覺得雙方會造成惡性競爭，反而有助加深兩兄弟的感情，像「靈魂伴侶」般互相扶持，更容易感受對方的難處，協助對方解決疑難。政峰更稱，兄弟間會互相交流工作上的經驗及心得，
感覺好似一個人同時參與兩個工程，學習成效倍數增加。
兩兄弟說，目標在35歲成為專業測量師，現正報讀相關課程進修，期望將來可參與更多具代表性又能惠及市民的工程，
到時亦可以親口跟媽媽講「我們成為了專業人士」，再帶她遊歷世界。
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記者：陳曉瑩