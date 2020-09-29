「非為生活而生活」80後孖仔進修上流　如「靈魂伴侶」交流心得成效倍增

▲ 香港專業教育學院（IVE）建造管理學高級文憑畢業生林政輝（灰色衣服）和學生林政峰（黑色衣服）是孖生兄弟，二人一起參加「學徒訓練計劃」，現於中國建築工程（香港）有限公司擔任工料測量技術員。（圖片由VTC提供）

父母都望子成龍，單親基層家庭出身的80後「孖仔」，為減輕媽媽的經濟負擔，中學畢業甫踏職場工作養家。踏入30歲兩人齊齊發奮向上，透過職業訓練局學徒訓練計劃投身工程測量專業，日間於建築工程公司擔任工料測量技術員及接受學徒培訓，夜晚則修讀建造管理學高級文憑，更獲安排參與機場具標誌性的項目。

二人形容，雙方像「靈魂伴侶」般互相扶持，目標35歲成專業測量師，參與更多具代表性又能惠及市民的工程，並報答媽媽身兼父職的養育之恩。

▲ 政峰（黑色衣服）和政輝（灰色衣服）分享時指出，在同一公司工作而且擔任相同的職位，可互相交流工作上的心得，亦更容易感受對方的難處，協助對方解決疑難。（圖片由VTC提供）

現年31歲的林政輝與孖生哥哥林政峰自幼感情深厚，讀書、玩樂等都會「孖住做」，二人自小與媽媽相依為命，媽媽身兼父職，任職侍應養家，獨力照顧愛兒長大成人。

中學畢業踏職場 報讀VTC課程

兩兄弟於2010年中學畢業後，為分擔媽媽照顧家庭的經濟重擔，決定一起投身社會，曾嘗試文職工作，其後在2014年轉職機場地勤人員，雖然收入穩定，但他們仍希望可以找到專業工作，讓媽媽安享晚年。

政輝說︰

俗話有云︰「男人三十而立」，我們兩個當時覺得快到30歲，不想為生活而生活，有一技之長可以加強自己的社會競爭力，追求更好的事業發展。

政峰表示，與弟弟雖是「孖生」，但沒有很大的心靈感應，二人對離職與否曾感到矛盾，想法亦有出入，

當初在機場做了3、4年地勤人員，很多東西都已適應了，要離開「舒適圈」都不容易，細佬有提出過不如一個「留」一個「走」，但我希望兩兄弟齊心而行，溝通後達成共識。

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▲ 在同一公司工作，而且擔任相同的職位，二人不覺得雙方會造成惡性競爭，反而有助加深兩兄弟的感情。（圖片由VTC提供）

曾任機場地勤 「過客變齒輪」

二人於2018年報讀職業訓練局（VTC）學徒訓練計劃，一邊修讀建造管理學高級文憑，一邊在中國建築工程（香港）有限公司擔任工料測量技術員並接受培訓，主力負責分析建築項目的成本、預算及採購等，更有機會參與多項大型工程項目，學以致用。

其中在香港國際機場興建、連接一號客運大樓及北衛星客運廊的行人天橋「天際走廊」，是政輝印象最深刻的工程，更為他帶來難以用筆墨形容的滿足感，

要在機場禁區興建一條行人天橋，要注意好多安全細節，兼顧飛機升降安全，面對的挑戰不少，事前要跟工程團隊計劃好，但見到項目由一張圖紙到成形，感覺非常神奇。

▲ 對於有機會參與連接一號客運大樓和北衛星客運廊的天際走廊工程項目，政輝表示極具滿足感。（圖片由VTC提供）

政輝更形容︰

以前做地勤，上班下班感覺只是機場的一個「過客」，歸屬感較低，現時感覺自己是一個「齒輪」，是推動機場改善及更新的一分子。

政峰則有機會參與機場大型無人駕駛及行李輸送系統項目，以減輕行李運輸的負荷與時間，

工程牽涉不少大型挖掘地底隧道的工程，每次實地巡視、檢查進度，工程場地盡現眼前，都會驕傲自己可以參與其中。

盼成專業測量師 報答單親母

在同一公司工作，而且擔任相同職位，二人不覺得雙方會造成惡性競爭，反而有助加深兩兄弟的感情，像「靈魂伴侶」般互相扶持，更容易感受對方的難處，協助對方解決疑難。政峰更稱，兄弟間會互相交流工作上的經驗及心得，

感覺好似一個人同時參與兩個工程，學習成效倍數增加。

▲ 兩兄弟說，目標在35歲成為專業測量師。（圖片由VTC提供）

兩兄弟說，目標在35歲成為專業測量師，現正報讀相關課程進修，期望將來可參與更多具代表性又能惠及市民的工程，

到時亦可以親口跟媽媽講「我們成為了專業人士」，再帶她遊歷世界。

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記者：陳曉瑩