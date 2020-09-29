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12學徒獲VTC嘉許將赴海外交流　80後孖仔盼攜手負責大型工程

社會 00:01 2020/09/29

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

兩兄弟說，目標在35歲成為專業測量師。（圖片由VTC提供）

職業訓練局（VTC）每年都會主辦「傑出學徒獎勵計劃」，今年有12人獲嘉許，香港專業教育學院（IVE）建造管理學高級文憑畢業生林政輝是其中一人，將獲安排到海外交流。哥哥林政峰亦替弟弟獲獎感高興，盼有一天兩兄弟攜手合作，發揮所長。

盼兄弟攜手　負責大型工程

今年約有250名註冊學徒獲僱主提名參加「傑出學徒獎勵計劃」，評審委員最終選出12名傑出學徒，他們將獲安排到海外的學院和企業考察及交流。計劃昨舉行頒獎典禮，林政輝是其中一名獲嘉許者，他對獲獎表示感恩，有助日後發揮長處。

「非為生活而生活」80後孖仔進修上流 如「靈魂伴侶」交流心得成效倍增

在同一公司工作，而且擔任相同的職位，二人不覺得雙方會造成惡性競爭，反而有助加深兩兄弟的感情。（圖片由VTC提供）

哥哥林政峰亦稱，替弟弟感到驕傲，欣賞他付出的努力，認為可讓自己保持良性競爭心態，二人互相鞭策，一起追求進步。他續指，二人已成熟獨立，日後未必所有事情都會「孖住做」，可以各自發展，但亦期待攜手共同負責同一項大型工程，以測量方面的專業知識和技能貢獻社會。

VTC每年都會主辦「傑出學徒獎勵計劃」，鼓勵學徒在各行各業發揮專業知識和技能，迄今已已踏入第25個年頭，得獎者來自不同專業範疇，包括屋宇裝備工程、鐵路運輸、機電及電力工程等。

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記者：陳曉瑩

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