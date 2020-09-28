民主派去留民調公布前夕　葉建源搶先宣布留任

決定民主派是否留任的民調結果，將於明早（29日）公布。一如所料，人民力量陳志全及議會陣綫朱凱迪，已經於今日去信立法會秘書處，表明不會延任，不過，教育界葉建源卻搶先公布教協民調結果，率先宣布留任。

葉建源今晚（28日）於Facebook專頁分享了教協的新聞稿，稱教協完成調查，訪問3422名會員後，有六成支持他留任一年，反對則有31.6%，而教協理事會常務委員會，亦在晚上通過支持他留任一年的決定。

葉建源接受傳媒查詢時稱，教協會員意見清楚，支持留任比例明顯，他會根據教協調查結果決定留任。

明天公布的民調由民主黨委託，民主黨、公民黨、工黨張超雄、議會陣綫毛孟靜及社福界邵家臻，一共15人會跟隨結果。另外，功能界別議員則諮詢所屬業界，會計界梁繼昌早前亦則作調查，顯示業界較多人支持自己留任。不過，梁繼昌表示，要留待民主派民調結果公布後，才揭曉去或留。

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