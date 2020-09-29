【防疫措施】消息：政府考慮放寬宗教場所、籃球場及足球場等防疫措施

▲ 消息指政府考慮再放寬戶外球場的防疫措施。

新冠肺炎疫情反覆，本地仍有不明源頭個案，4人限聚令、食肆營業限制等防疫措施 至10月1日（星期四）到期，消息指中秋國慶日，政府仍不敢掉以輕心，只會略為放寬限聚令，包括在教堂等宗教崇拜地點舉行宗教活動，籃球、足球等團體運動，都獲放寬。

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在過去5天（9月24至28日），香港合共只有9宗本地確診個案，其中只有1宗是源頭不明。在5月下旬，當疫情稍為緩和時，港府亦曾一度放寬對宗教活動的限制，當時，獲有條件豁免限聚令的宗教活動，必須是於教堂、寺、觀、道院、庵、清真寺、猶太會堂、廟，或慣常用作崇拜地點的處所舉行，人數要限制在不多於該處所通常可容納人數的50%；而且，參與者要戴口罩，保持1.5米社交距離；活動期間不能飲食，屬宗教禮儀一部分的食物或飲品除外，例如領聖體等儀式。

黃大仙祠昨日（28）已率先公布重開，由7月29日起關園兩個多月的黃大仙祠，宣布由10月4日起重新開放，但有防疫措施安排，包括入園前要量體溫，戴口罩，園內活動最多4人一組。

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康文署的收費戶外及室內體育設施包括草地足球場、籃球場、排球場等已在9月18日重開，不過所有體育設施（包括足球場、籃球場等）只可進行小組活動／訓練，每一小組不得超過4人 (包括教練及學員)，每個小組之間的距離至少有1.5米，所有康樂休憩設施禁止進行多於4人的羣組聚集。

據了解，政府今次亦會放寬籃球、足球等，有身體接觸的團體運動，一來是有利市民健康，二來是能令相關教練復工有收入。

至於食肆的防疫措施及限聚令的安排，據了解港府認為過去一周，香港人防疫已有點鬆懈，不少食肆現人龍，且沒有跟從限聚令，幾乎是全店滿座，而非只坐一半，中秋國慶假期，人多聚集的風險更大，估計未敢在10月1日放寬限聚安排。

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記者：葉紹堅