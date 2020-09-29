【新冠肺炎】消息：今日新增約4宗確診個案　確診病例再回落至單位數

▲ 消息指本港新增約4宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續反覆，消息指今日(29日)新增4宗確診個案，確診宗數由昨日雙位數回落至單位數。據了解，一名居老人院舍院友初步確診，現時於博愛醫院留醫。

衞生防護中心及醫管局今下午將不設記者會交代疫情，食衞局亦將於稍後透過新聞稿，公布社交距離措施新安排。

衞生署衞生防護中心昨日（28日）公布10宗確診個案，當中有7宗為輸入個案，其餘3宗為本地感染，均屬早前確診個案相關，包括一名早前確診的啟德沐泰街地盤工人同事，即看：【下一頁】

本港至昨日累計錄得5076宗新冠肺炎確診個案，包括5075宗確診個案及一宗疑似個案。衞生防護中心發言人稱，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

新冠肺炎疫情反覆，本地仍有不明源頭個案，4人限聚令、食肆營業限制等防疫措施 至10月1日（星期四）到期，消息指中秋國慶日，政府仍不敢掉以輕心，只會略為放寬限聚令，包括在教堂等宗教崇拜地點舉行宗教活動，籃球、足球等團體運動，都獲放寬，即看：【下一頁】

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記者：陳正怡