  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 15:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：今日新增約4宗確診個案　確診病例再回落至單位數

社會 12:14 2020/09/29

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

消息指本港新增約4宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續反覆，消息指今日(29日)新增4宗確診個案，確診宗數由昨日雙位數回落至單位數。據了解，一名居老人院舍院友初步確診，現時於博愛醫院留醫。

衞生防護中心及醫管局今下午將不設記者會交代疫情，食衞局亦將於稍後透過新聞稿，公布社交距離措施新安排。

衞生署衞生防護中心昨日（28日）公布10宗確診個案，當中有7宗為輸入個案，其餘3宗為本地感染，均屬早前確診個案相關，包括一名早前確診的啟德沐泰街地盤工人同事，即看：【下一頁】

本港至昨日累計錄得5076宗新冠肺炎確診個案，包括5075宗確診個案及一宗疑似個案。衞生防護中心發言人稱，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

新冠肺炎疫情反覆，本地仍有不明源頭個案，4人限聚令、食肆營業限制等防疫措施　至10月1日（星期四）到期，消息指中秋國慶日，政府仍不敢掉以輕心，只會略為放寬限聚令，包括在教堂等宗教崇拜地點舉行宗教活動，籃球、足球等團體運動，都獲放寬，即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】林鄭月娥：社交距離措施將有修訂非大幅度放寬　食衞局稍後會交代
今日 10:01
【新冠肺炎】林鄭月娥：社交距離措施將有修訂非大幅度放寬　食衞局稍後會交代
【新冠肺炎】中秋國慶長假將至 傳染病專家籲聚會以家庭活動為主減傳播風險系數
今日 00:00
【新冠肺炎】中秋國慶長假將至 傳染病專家籲聚會以家庭活動為主減傳播風險系數
【新冠肺炎】港大防疫團隊走訪4區街市剖析感染群組　袁國勇：街市揀魚共用毛巾增交叉感染風險
15:52 2020/09/28
【新冠肺炎】港大防疫團隊走訪4區街市剖析感染群組　袁國勇：街市揀魚共用毛巾增交叉感染風險
衞生防護中心 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
18:22 2020/09/28
【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
16:49 2020/09/28
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】
18:04 2020/09/27
【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】