【新冠肺炎】林鄭月娥：社交距離措施將有修訂非大幅度放寬　食衞局稍後會交代

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，行政長官林鄭月娥今早 (29日）出席行政會議前會見傳媒，提到今日全港中小學及幼稚園恢復面授，反映第三波疫情至今已相對平穩；過去一星期感染源頭未明個案只有一宗確診個案，但強調一宗個案都會引起群組，一個群組都會引起社區爆發，就今個星期四社交距離措施有限期屆滿後相信都持續，稍後將由行會開會作出決定，相信稍後食衞局會向大家交代。

她表示，現時市面上開始暢旺，目前社交距離措施限聚仍有限制，強調今日不是大幅放寬措施時機，但會作出部分修訂，包括予部分機構可恢復營運。

林鄭月娥又提及，內地已長時間沒有出現本地感染個案，科學數據反映可放寬邊境措施，惟本地仍有風險，需有序逐步開放；而有議員建議居內地港人持陰性檢測結果，可分批獲豁免14日強制檢疫，返港覆診或探親。

她稱，因應有關需求甚殷，現時港府正尋求相關方法，如予居內地港人持陰性檢測結果，返港後可獲豁免14日強制檢疫，需有法律上的配合，同時應與廣東當地部門尋求共識，商討如何放寬，現時已進入最後程序。

有消息指中秋國慶日，政府仍不敢掉以輕心，只會略為放寬限聚令，包括在教堂等宗教崇拜地點舉行宗教活動，籃球、足球等團體運動，都獲放寬。【下一頁】

政府上周就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，大致上維持現行的社交距離措施。這些措施將由9月25日零時零分起生效，為期7天，直至10月1日。

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記者：陳正怡