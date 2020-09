【婚變疑雲】柳俊江涉打鬥被捕後首更新近照　柳爺染金毛換新造型重新出發

▲ 涉打鬥被捕後首度更新近照,柳俊江染金毛換新造型繼續生活。

前TVB主播柳俊江早前被爆出於本月初與一名男子涉嫌打鬥被捕,隨後再傳出柳爺與結婚十年的太太雷康怡感情生變、處於分居狀態。柳太未理謠言繼續與男友人聚會,至於柳爺則換上金髮新造型跑步,更留言表示:「Life goes on」。

現年39歲的傳媒人「柳爺」柳俊江,本月中被爆出於今個月9日,在觀塘偉業街金洋茶室發生毆鬥被捕。據悉當時柳俊江的太太雷康怡與一名25歲的男友人於上址用膳,柳俊江突然出現,並與該名25歲的無業男子發生爭執繼而動武。

▲ 一對子女相信現由柳太照顧。(instagram圖片)

及後傳出柳爺與結婚十年的太太鬧婚變,又指二人處於分居狀態,柳爺的社交網站刪掉大部份與太太的舊合照,二人在instagram又互相取消關注。

不過打鬧被補消息傳出後,柳爺在社交網站發文承認發生衝突,但卻未有就離婚消息作出回應,只表示自己會一如以往地全心愛家人。

▲ 柳爺換上金髮新造型跑步。(Facebook圖片)

柳爺發聲明維護太太後,有網民留言指他涉嫌家暴,並指柳太已經報警處理,過後柳爺便把Facebook關閉。

於昨日他再度現身,把Facebook重開,不過早前的聲明已被刪除,柳爺分別在IG及Facebook上載一張跑步拉筋照,久未露面的他更換上金髮新造型,他還回應網友謂:「本身想整白(髮),但漂唔淨。」而其照片則配上「Life goes on」的留言,表示路還是要繼續走下去。

而柳太雷康怡繼早前更新過為男友人慶生的照片後,就未有再放過新帖文。

▲ 柳太轉發動畫似乎意有所指。(instagram圖片)

但其限時動態轉發吉卜力工作室的動畫照片,該照片下面配文:「One thing you can always count on is that hearts change」,未知柳太有何意思。

